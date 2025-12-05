Con el sorteo, el Mundial ya comenzó: el grupo de Argentina y el camino de las 48 selecciones

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Se encuentra en pleno desarrollo el sorteo de la Copa del Mundo de fútbol que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio del año que viene en Canadá, México y Estados Unidos.

La cita es en el Centro Kennedy de Washington D.C., bajo la conducción del exfutbolista Rio Ferdinand y la presentadora Samantha Johnson.

La ceremonia comenzará con la ubicación de los locales de manera predeterminada: México en el grupo A (abrirá el Mundial el jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca), Canadá en el B (comenzando el viernes 12 en Toronto) y Estados Unidos en el D (D1, debutando también el 12, en Los Ángeles).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego, de acuerdo al orden establecido, la ubicación de las selecciones que completan las cabezas de serie —incluida la Argentina—, el bombo 2, el 3 y finalmente el 4, que contiene los repechajes (europeo e intercontinental) a desarrollarse en marzo.

Asimismo, la FIFA comunicó que mañana sábado se divulgará el calendario completo con la asignación de los estadios y la hora de comienzo de cada partido teniendo en cuenta la diferencia horaria con cada rincón del planeta.

Así estarán conformados los grupos:

Grupo A

México

Grupo B

Canadá

Grupo C

Grupo D

Estados Unidos

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

Aún no salieron sorteadas:

Bombo 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Europa A (Italia-Irlanda del Norte-Gales-Bosnia y Herzegovina)

Europa B (Ucrania-Suecia-Polonia-Albania)

Europa C (Turquía-Rumania-Eslovaquia-Kosovo)

Europa D (Dinamarca-Macedonia del Norte-República Checa-Irlanda)

Intercontinental 1 (Nueva Caledonia-Jamaica-Congo)

Intercontinental 2 (Bolivia-Surinam-Irak)

Los repechajes, en marzo

Para conocer a las seis selecciones que completarán el cuadro de la próxima Copa del Mundo habrá que esperar hasta marzo, cuando se disputen los dos repechajes: el europeo, con 16 países, y el intercontinental, con otras seis.

Los europeos tuvieron un sorteo previo: serán cuatro llaves de cuatro selecciones, de los cuales clasificará uno por llave. Y jugarán en los escenarios del local de turno.

Italia chocará con Irlanda del Norte, como local, para luego jugar contra el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina de visitante.

Ucrania irá ante Suecia y Polonia con Albania. Turquía se enfrentará con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo. Mientras que Dinamarca chocará con Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

En el intercontinental serán dos llaves, con semifinales y una final de cada lado en la que ya espera una selección.

Bolivia se medirá con Surinam para saber quien chocará con Irak en la final en busca del primer boleto.

Mientras que Nueva Caledonia chocará con Jamaica, para poder jugar con la República Democrática del Congo para conocer al segundo clasificado.

Los cuatro partidos se disputarán en Guadalajara y Monterrey, México, durante la fecha FIFA que se extiende del 23 al 31 de marzo del año que viene.