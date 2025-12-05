Colapinto: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y sentenció: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”.

Colapinto, que este año no pudo sumar puntos en el campeonato de Fórmula 1, había tenido una sólida actuación en la práctica libre 1, donde finalizó 10°, aunque todo se vino abajo en la segunda sesión, donde terminó penúltimo solo por delante de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.

"Muy raro... Cosas difícil de entender. FP1 estuvimos a 3 décimas y una vuelta en la que se podía mejorar un par de décimas más... Pero en FP2 hice el mismo tiempo, una décima más rápido, la pista más fría... No entiendo bien. Hay que ver la data. No entiendo cómo los otros mejoran tanto y cómo nosotros empeoramos tanto", dijo Colapinto al respecto.

"Pero dentro de todo me sentí mejor con el auto que es lo más importante y después entender por qué estamos tan lejos", concluyó en diálogo con la prensa argentina.