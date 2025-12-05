Historial con poco recorrido: cómo le fue a Argentina ante Argelia y Austria

La Selección argentina llega al Mundial 2026 con un registro favorable frente a Argelia y Austria, dos rivales con los que casi no tuvo cruces y los tendrá de manera oficial en este certamen.

El repaso estadístico muestra apenas tres enfrentamientos en total, todos en condición de amistosos, con dos triunfos de Argentina y un empate ante el conjunto europeo.

Ante Argelia, la Selección solo jugó una vez: fue en 2007, en un partido que terminó por 4 a 3 a favor del equipo argentino. Aquella tarde hubo dos goles de un muy joven Lionel Messi y aportes de Carlos Tevez y Esteban Cambiasso. No existen duelos oficiales ni antecedentes mundialistas entre ambos países por lo que será la primera vez en 2026.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con Austria, el historial es igual de breve pero con un encuentro más: se cruzaron dos veces, ambas antes de los años noventa, para 1980 Argentina ganó por 5 a 1 en Viena, mientras que en 1990 empataron por 1 a 1, también en territorio austríaco. Tampoco hay choques en Copas del Mundo ni competencias oficiales.

El único rival del Grupo J que no tuvo antecedentes ni siquiera en amistosos con la Selección argentina es Jordania, por lo que será debut absoluto con el país asiático en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La estadística deja un balance global de dos victorias y un empate para Argentina en tres partidos frente a Argelia y Austria. Aunque los antecedentes son escasos, la selección dirigida por Lionel Scaloni llegará al Mundial con margen positivo frente a estos rivales.