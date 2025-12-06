Fútbol Senior: Sansinena y Bella Vista irán por el título en el Clausura

Sansinena y Bella Vista se convirtieron en los finalistas del certamen Clausura en el fútbol Senior de la Liga del Sur.

El albirrojo de Cerri dio otro golpe sobre la mesa --venía de eliminar a Tiro Federal, campeón del Apertura-- y superó por la mínima diferencia a Villa Mitre.

Emiliano Schefer anotó el gol de la victoria para los triperos.

Por su parte, Bella Vista superó a Liniers por penales (4-2) tras empatar 2 a 2 en el período reglamentario.

El chivo ganaba 2 a 0, con los goles de Pablo Cenícola y Gustavo Iparaguirre, pero en el segundo tiempo llegó la reacción de los Gallegos.

Ya con Rodrigo Palacio en cancha, los de la Loma llegaron a la paridad por intermedio de Julio Acosta (en contra) y Fernando Lucas, de penal.

En la definición desde los 12 pasos, para Bella Vista anotaron Rodrigo Palacio, Martín Aguirre, Juan Ancán y Fabián Vogel.

Para el chivo sólo convirtieron Nicolás Arroyo y Marcos Guzmán. Julio Acosta falló su remate y el disparo de Federico Mazini fue atajado por Mariano Pechén.

La final entre Sansinena y Bella Vista irá el martes a las 21.15.

El vencedor dirimirá el cetro anual ante Tiro Federal.