Estrella se aseguró la permanencia en Primera y descendió San Lorenzo

(Noticia en desarrollo)

Estrella derrotó a Liniers, 56 a 54 y se aseguró la permanencia en Primera para 2026, mientras que 9 de Julio condenó al descenso a San Lorenzo, al vencerlo 78 a 52.

De esta manera, Liniers deberá jugar un repechaje ante Sportivo Bahiense y 9 de Julio frente a Independiente, en ambos casos, al mejor de cinco, desde el martes.

Estrella 56, Liniers 54

En uno -o el peor partido de la temporada por cómo se jugó y la presión que evidenciaron los dos equipos-, Estrella derrotó a Liniers, por 56 a 54 y se aseguró la continuidad en Primera para 2026, mientras que el Chivo tendrá que revalidar esa condición en repechaje ante Sportivo Bahiense.

Fue un partido sumamente trabado, con los dos mostrando mucho temor a equivocarse -propio de la instancia-, traducido en bajísimos porcentajes.

El local, que había arrancado 10-2, estuvo ¡9m45 sin convertir! Y en ese período (que en medio tuvo el cierre del primer cuarto, 10-5), el albinegro aprovechó para empezar a descontar, metiendo un parcial de 9-2 para pasar al frente 11-10.

Las 10 pérdidas Estrella no las pudo disimular y Liniers tampoco supo capitalizar los recuperos.

En la puntuación más baja de un primer tiempo del torneo -por equipos y en la sumatoria-,18 a 16, Estrella hizo 1-6 en triples, 6-15 en dobles y 3-5 en libres, mientras que Liniers completó 1-11 en triples, 5-20 en dobles y 3-6 en libres.

Dentro de un trámite que se jugó en "cámara lenta", Liniers empezó a romper un poco más y sacó tres de luz, aunque el local se fue soltando un poco y dentro de la pobreza se sintió rico anotando en el tercer cuarto más puntos que en todo el primer tiempo.

Lo ganó 20 a 14, con parcial de 17-6: 38-30.

Los problemas de faltas dentro de un corto plantel fueron condicionando al local, mientras que el Chivo se fue animando a recortar y, con parcial de 15-7 empató en 45.

A partir de ahí fue todo sumamente parejo, entrando a un final infartante.

Restando 1m24 Tomás Del Sol empató (53-53) con dos libres para el Chivo, un tiro fallado por Fausto Herrera enfrente y Liniers que volvió a la línea tras falta a Franco Ferrari.

Este, con 44 segundos, falló los dos libres y Santiago Quiroga respondió con penetración: 55-53, a falta de 35 segundos.

En la que podría haber sido última pelota, penetró Del Sol, falló, en una pelota dividida Bautista Olivera tomó el tiro y recibió falta. Y otra vez falló el Chivo: 1-2, con 11 segundos. Aunque la pelota quedó en poder de la visita y Olivera sufrió una pérdida tras caminar.

Sacó Estrella con 3s02/10, Herrera recibió falta, metió 1 de 2 y ya no quedaba tiempo para más tras el rebote.

La síntesis:

Estrella (56): T. Peña (7), F. Herrera (15), S. Quiroga (12), M. Specogna (4), N. Cámara (15), fi; L. Silva (3), A. Kucan y G. Oyarzo. DT: Walter Romerniszyn.

Liniers (54): S. Gattari (3), A. García (2), A. Agulló, B. Olivera (7), F. Ferrari (16), fi; T. Del Sol (16), O. Cancellarich (4), J. Marinsalta (5) y G. Groppa (1). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: 10-5; 18-16 y 38-30.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Juan Agustín⁩ Matías.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Serie: Estrella, 3-2.

9 de Julio 78, San Lorenzo 52

9 de Julio superó cómodamente a San Lorenzo, por 78 a 52 y luego de tres temporadas consecutivas en Primera al naranja le tocó descender.

En tanto, "Nueve" enfentará a Independiente, en un repechaje.

Luego de unos primeros minutos en los que el visitante insinuó sentar las bases a partir del juego interior del centro Joaquín Coria, el dueño de casa le cerró los caminos al aro, revirtió la desventaja de arranque y emparejó las acciones en un primer cuarto de bajo goleo.

En el segundo cuarto el base Santiago Ruesga comenzó a volcar su talento en la conducción y también aportó goleo, para que “Nueve” concretase un parcial favorable de 17-3 y pasara a dominar 28-16 a 3m30s para el entretiempo.

Fue de un impacto enorme para un quinto partido... Para 9 de Julio significó, en adelante, manejar el juego decisivo con mayor tranquilidad y quitarse presión, sin perder consistencia en defensa. para San Lorenzo un golpe anímico del que no pudo recuperarse porque repercutió en defensa y agudizó la falta de confianza en el aro rival, donde no le fue bien con los porcentajes de efectividad (45% en dobles y 26% en triples).

En el tercero 9 de Julio tuvo una ráfaga de cuatro triples convertidos por Manuel Costa que fue determinante para sacar ventajas máximas impensadas en quinto juego permanencia, de 20 a los 3m30s de iniciado el 3C y de 33 a un minuto para el final de ese período.

Los locales no sólo no perdieron vías de gol y persistieron en ampliar cifras (72-39) sino que mantuvieron la firmeza atrás, llevando al juego muy temprano a un formalismo que permitió el ingreso de juveniles y su finalización con 28 segundos por jugar.

Con 41 puntos de valoración, Santiago Ruesga fue determinante (26 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 13 faltas recibidas), con el complemento de Manuel Costa (20 tantos, con 5-11 en triples) y el oficio de Luciano Vechi (9 puntos, 11 rebotes, una asistencia y 5 recuperos).

La síntesis:

9 de Julio (78): S. Ruesga (26), F. Anaya (6), M. Costa (20), C. Fraga (6), A. Almirón, fi; F. Goyanarte, L. Vecchi (9), S. Villegas, S. Rodríguez (2), S. Boyé (5), L. D'Amaro (4) y N. Mazza. DT: Julián Turcato.

San Lorenzo (52): A. Pena (9), R. Arce (2), N. Herbik (3), L. Fernetich (2), J. Coria (10), fi; M. Cenzual (3), J.M. Fuentes (3), N. Diez (7), M. Blanche, R. Galuzo, S. Seewald (10) y L. Fortelli (3). DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: 9 de Julio, 10-13; 33-19 y 62-29.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Horacio Sedán.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 3-2.