Villa Mitre no encuentra el rumbo: sufrió la quinta derrota en fila por Liga Argentina

Villa Mitre continúa de capa caída en la Liga Argentina de básquetbol, sumando esta noche la quinta derrota consecutiva, la segunda como local.

El tricolor, que estuvo casi todo el partido abajo en el marcador, terminó cediendo ante Unión de Mar del Plata —llevaba 0-3 fuera de casa— por 80 a 75.

Los dirigidos por Sebastián Ginóbili fueron dominados en el primer tiempo y pese a mostrar algunos signos de mejora en el complemento, nunca lograron imponer su juego y su ritmo ante un rival sereno, que se aprovechó del mal presente del conjunto bahiense.

El inicio de Villa Mitre fue a tono con sus últimas presentaciones: largó abajo en el marcador, lanzando 0-4 en triples. Unión, mucho más suelto, llegó a sacar 10 de luz (7-17) a 3m13 del 1C, obligando a Sepo a pedir tiempo muerto.

Franco Pennacchiotti estaba bien controlado (por Juan Ignacio Bellozas y la telaraña que tejió el resto) y algo contrariado. A Federico Harina la pelota le pegaba en todos lados y salía. Y el equipo marplatense no mermaba su presión, esa que le permitió dotarse de confianza desde el arranque.

Apagadas sus figuras ofensivas, emergió Ignacio Alem (11 de los 25 primeros puntos del local) en el local hasta que y Alejo Blanco clavó un triple que arrimó a la mínima al dueño de casa: 28-29, a 4m04 del entretiempo.

Fue lo mejor a la hora de irse al descanso largo, la diferencia: apenas un doble tras estar 13 abajo (10-23 en el amanecer del 2C).

La escueta distancia le permitió a Villa Mitre mantenerse expectante pese a no haber crecido considerablemente.

Mientras tanto, Pennacchiotti y Harina, que habían anotado apenas dos tantos cada uno en la primera mitad, encontraron el aro e ilusionaron al público tricolor, que se acercó al José Martínez en un número menor al habitual.

En ese 3C Ginóbili se la jugó por la conducción de Alejo Blanco y sentó a Fabián Sahdi los primeros 7m32.

Ya no había un dominador como al comienzo y Villa Mitre incluso llegó a tomar la delantera a 4m56, con doble de Pennacchiotti (52-20).

Sin el goleo de Harina (totalizó 1-11 en cancha), fue el propio pivot el que intentó sacar al local del letargo, con un doble que dejó al local a tres tantos (73-76), con 2m52 por jugar.

No obstante, acto seguido el puntaltense Bellozas hizo de las suyas y empezó a decretar el triunfo visitante: primer, bajó el rebote ofensivo y luego, tras una buena circulación de pelota, anotó un tiro corto que colocó a Unión 77a a 73 a 2m23.

Ya nada pudo hacer el local, flojo desde lo numérico (completó 6-28 en triples...) y sentenciado anímicamente.

En lo sucesivo, Villa Mitre afrontará otros tres partidos más en Bahía: el martes 9, ante Pico; miércoles 17, frente a Ciclista y viernes 19, con Provincial. En el medio, definirá el segundo tramo de Primera ante Pacífico, serie que tiene 1 a 0 abajo y que seguirá este lunes.

Síntesis

Villa Mitre (75): Fabián Sahdi 7, Federico Harina 4, Emilio Giménez 7, Luciano Tambucci 7, Franco Pennacchiotti 16 (fi); Ignacio Alem 18, Manuel Iglesias 10, Alejo Blanco 6, Julián Lorca y Joaquín Jasen. DT: Sebastián Ginóbili.

Unión de Mar del Plata (80): Thiago Flossi 18, Mateo Macrini 11, Álvaro Yarza 12, Matías Bernardini 12, Juan Ignacio Bellozas 14 (fi); Matías Carneglia 11, Francisco Ortiz 2, Juan Ignacio Varas y Jerónimo Barrionuevo. DT: Juan Aquino.

Cuartos: Villa Mitre, 10-19; 38-40 y 58-59.

Tiros libres: Villa Mitre, 23-29 y Unión, 11-18.

Cinco faltas: Alem (VM) y Carneglia (U).

Árbitros: José Domínguez y Martín Pietromónaco.

Estadio: José Martínez.