Once propuestas para la reconstrucción del canal Maldonado

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

En medio de una gran expectativa, con ciertas dudas en cuanto a la participación de las empresas –las exigencias del pliego en cuanto a antecedentes laborales eran muy estrictas y la documentación ofrecía muchas dudas--, finalmente fueron 11 las empresas que presentaron en el mediodía de hoy sus ofertas para la reconstrucción del canal Maldonado en nuestra ciudad.

Estuvieron presentes en el acto licitatorio, desarrollado en La Plata, el intendente Federico Susbielles, el Presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara;, el Subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el Presidente de la Autoridad Del Agua, Damián Costamagna; el Director Provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el Secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels; y el Presidente del Concejo Deliberante local, Álvaro Díaz.

Las ofertas

La propuesta más baja –que no necesariamente siempre termina resultando la más conveniente—fue presentada por la Unión Transitorias de empresas (UTE) formada por BAASA SA (con sede en la ciudad de Córdoba)— e INSA SA, de la localidad de Ensenada, que cotizaron la obra en 24.258.702.316 pesos, esto es un 31,90% por debajo del presupuesto oficial.

Es segundo lugar, por oferta más baja, corresponde a la UTE Coince SA-Tecma, la única de las presentadas en la que tomó parte una empresa bahiense, que cotizó los trabajos con una rebaja del 28,42%, es decir $ 25.498.032.791.

Las restantes propuestas fueron las siguientes:

Construmec-Labeco SA UTE, -25,29%, $ 26.610.282.161

Marín Construcciones-Constructora Beton SA, -19,76%, $ 28.581.696.180

RIVA Centro Construcciones UTE, -17,18%, $ 29.499.615.712

VIAL AGRO SA, -15,80%, $ 29.990.158.077

Fontana Nicastro, - 13,23%, $ 30.906.363.604

Recodyma SA, - 12,90%, $ 31.025.293.877

Briales SA, -12,03%, $ 31.336.088.696

TPS SA, - 9,62%, $ 32.191.423.391

MARCALVA, - 4,35%, $ 34.070.625.966

Se inicia ahora un período de evaluación de las propuestas, incluso con la posibilidad de las empresas participantes de acceder a las mismas, hasta determinar la preadjudicación de la obra.

De acuerdo a lo plazos habituales para este tipo de contrataciones, es de esperar que los trabajaos puedan iniciarse a mediados de 2026, teniendo la obra un plazo de ejecución de 365 días.