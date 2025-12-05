Gremios se reunieron en Bahía, en alerta por la reforma laboral de Milei

El Bloque de Unidad Sindical de Bahía Blanca, con amplia participación de gremios, se reunió en el día de hoy para analizar la reforma laboral que quiere impulsar el Ejecutivo nacional y que será debatida en el Congreso en los próximos días.

La reunión se efectuó en el club Barrio Hospital con la presencia de UOCRA, UATRE, La Fraternidad, UTA, SUPA, SOEME, SUETRA, Alimentación, STIGas, Municipales, UECARA, UDOCBA, SEAMARA, Molineros, SOMU, Patrones de Cabotage y SCARFI, entre otros.

Marcelo Osores, secretario general de SUPA fue uno de los impulsores de la convocatoria y manifestó su preocupación ante la inminente presentación de la reforma laboral en el Congreso, indicando que es algo que ya se vivió en los 90.

Marcelo Osores (Rodrigo García LNP)

"El punto clave de esta reunión es escuchar las posturas de todos los sindicatos. Hace rato que no hacemos una convocatoria presencial, pero este es un momento que lo amerita. Tenemos que estar preparados para lo que se viene, porque los borradores que estamos recibiendo realmente van en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores y es algo que no podemos permitir", indicó el dirigente.

"Es una reunión abierta al diálogo, como siempre hicimos desde el bloque, queremos unificar criterios y fortalecer la unidad del movimiento obrero en Bahía Blanca. Tenemos que ser más activos, tenemos que estar más preparados, ya sea para sentarnos a dialogar, debatir o si es necesario, iniciar la lucha gremial", afirmó Osores.

El dirigente del SUPA indicó que el borrador de la ley es básicamente un ataque a todos los derechos de los trabajadores y lo único que consigue, es debilitar el movimiento obrero y sacarle derechos adquiridos a los trabajadores.

"Por el momento no hay nada oficial, pero lo que nos llega de información es preocupante porque afecta a todos los derechos históricos del movimiento obrero y cuando uno manifiesta esto nos dicen que hay que modernizar y flexibilizar y todos aquellos que vivimos los 90 sabemos a que se refieren con estas palabras. Somos organismos de negociación permanente y más allá de los decretos del Gobierno, a la hora de la verdad queda el sector empresarial y el sector sindical y ambos queremos lo mismo, evitar el conflicto y tratar de mediante el diálogo de llegar a una solución que satisfaga a todos", indicó Osores.

Osores indicó que de parte del Gobierno quieren correr de la mesa de discusión a los sindicatos y que cuando afirman que la reforma se va a negociar con todos los actores en la mesa es una afirmación vacía: "El Gobiernos se corrió de las discusiones laborares y nos dejó cara a cara con los empresarios y en este momento estamos perdiendo todos". Indicó.

"Si es necesario vamos a tener que tomar la calle, la idea es sentarnos a dialogar, pero si no queda otra tendremos que acompañar a la central obrera, en donde sea, en un escritorio, en una mesa de negociación o en la calle", cerró Osores.

Carlos De Boer, secretario general de UOCRA y parte del triunvirato de CGT Bahía Blanca, también se sumó al pedido de Osores de unidad:

Carlos De Boer (Foto, Rodrigo García LNP)

"Este es un puntapié inicial que estamos haciendo en Bahía Blanca, yo creo que todos los gremios tenemos que intervenir en esto. Hoy se hace desde el Bloque porque es un lugar de encuentro, pero la idea es hacerlo con todos los sectores obreros. Es momento de ser parte de este contexto, ser claros y objetivos con los planteos que vamos a realizar ante esta reforma laboral y ante esta discusión las propuestas tienen que ser claras y para esto sirven estas reuniones", indicó De Boer.

El dirigente de la construcción, refirió que desde la central están en constante comunicación con ellos y que entienden de que hay que buscar leyes y normas que ayuden al trabajo registrado, pero sin la pérdida de derechos: "Hay que flexibilizar y modernizar, en eso estamos todos de acuerdo, pero esto no puede concretarse con la pérdida de los derechos históricamente adquiridos a los obreros", afirmó.

Además, el dirigente máximo de la UOCRA a nivel local dijo que el contexto internacional es el que está imponiéndole este derrotero al Gobierno nacional: "Es el poder político extranjero el que está imponiendo la agenda a al Gobierno. Esto ya pasó en los 90 y sabemos cuales son los objetivos de fondo. Somos conscientes que el 50% de la población está fuera del trabajo registrado y para cualquier persona que no tiene nada, darle algo, es mucho, el tema es que el que tiene algo, si lo pierde todo terminará por arrastrar a todos. Allí tenemos que estar nosotros para tratar de que aquellos que están fuera del sistema ingresen y que las medidas que se toman sean para generar empleo genuino y en blanco", finalizó De Boer.

Roberto Ponce (Foto, Rodrigo García LNP)

Otro de los dirigentes que dio el presente fue Roberto Ponce de UTA Bahía Blanca, que fue en la misma línea que sus compañeros, pero indicando que la lucha es el camino:

"Desde la UTA no estamos para nada de acuerdo con esta reforma que quiere impulsar el Gobierno. Venimos a participar con el bloque de Unidad Sindical de Bahía Blanca y poner en común el pensamiento de todos los gremios y ver los pasos a seguir ante la presentación de la reforma", dijo Roberto Ponce, Sec Gral de UTA Bahía Blanca.

"La unidad es fundamental en estos casos ante una política del Gobierno nacional que claramente va en contra de los trabajadores, por este motivo el aunar fuerzas es clave para afrontar este contexto duro que estamos viviendo", añadió.

Ponce añadió que hay que afrontar esta situación con unidad de todos los gremios y centrales obreras porque es la única manera de oponer resistencia y demostrar la situación crítica de los asalariados de todo el país.

"La situación es inaudita, tenemos compañeros que se bajan del colectivo, de haber trabajado todo el día y tienen que hacer UBER, o changas de cualquier tipo para poder llegar a fin de mes. Esto realmente es triste y preocupante y habla de lo que quiere este Gobierno", finalizó Ponce.