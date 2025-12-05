La policía busca a los dueños de elementos secuestrados durante un allanamiento

Desde la comisaría Primera buscan identificar a los propietarios de una serie de objetos secuestrados durante un allanamiento realizado en una vivienda.

El procedimiento, solicitado por la UFIJ Nº 2 y autorizado por la Justicia de Garantías, fue llevado adelante en un inmueble ubicado en calle 1810 al 600.

En el lugar los efectivos incautaron un compresor de aire, un taladro eléctrico, dos parlantes y una tapa de potencia, una amoladora, una motosierra, una play station 4, destornilladores y una remachadora.

"Quienes puedan acreditar la propiedad mediante denuncia y/o documentación deberán dirigirse a Berutti 650 o comunicarse al 291-4551902", señalaron desde la dependencia.