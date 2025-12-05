Cortes de calle y servicios públicos para este viernes 5 diciembre

Este viernes 5 de diciembre se realizarán trabajos particulares en un sector de la ciudad que afectarán la circulación en el lugar. EDES además comunicó que realizará cortes programados para el día de la fecha.

Corte de Calles:

El Municipio de Bahía Blanca informa que ser interrumpirá la circulación hasta las 15 hrs en calle Florida al 1100 (en sentido ascendente) por trabajos en obra particular. Esto afectará el recorrido de la línea 502 que circulará: de *Villa Rosas a Villa Floresta: por Florida, La Falda, Cuyo y recorrido habitual.

Corte de energía eléctrica:

El servicio de energía eléctrica será interrumpido en el día de hoy según lo informado por EDES debido a obras de mantenimiento y mejora:

– 8 a 10hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Zapiola, Perú, Mitre, Cordoba.

– de 8:30 a 10:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Yrigoyen, Dorrego, Brandsen, San Martín.

– de 9 a 15hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Necochea, Baigorria, J. M. de Rosas, San Lorenzo.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.