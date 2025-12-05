Con bahienses, la lista de todos los ternados a los premios Olimpia 2025
Los premios a los mejores deportistas del año se entregarán el lunes 22 en la Usina del Arte, en Capital Federal.
El Círculo de Periodistas Deportivos develó la conformación de las ternas de cara a la ceremonia de los Premios Olimpia 2025, la tradicional fiesta del deporte argentino para reconocer a los mejores de la temporada en cada disciplina.
La misma se llevará a cabo el venidero lunes 22 en la Usina del arte, en Capital Federal.
Entre los nominados hay varios atletas de Bahía Blanca y la región.
Agustín Vernice, uno de los mejores palistas de todos los tiempos, fue incluido en canotaje; Lautaro Martínez competirá con Paredes y Di María por el cetro de mejor futbolista; el joven bateador Nahuel Sáenz integra la lista del sóftbol; y Catalina Turienzo, de enorme presente y mejor futuro, comparte la terna de la vela con los también olímpicos Chiara Ferretti y Francisco Guaragna.
Además, el saavedrense Juan Segundo Rodríguez fue ternado en patín como el año pasado.
Por su parte, los organizadores comunicaron que las ternas de esports y polo se conocerán a la brevedad.
A continuación, las ternas:
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro.
Artes marciales mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos.
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina.
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto.
Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza.
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio.
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar.
Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez.
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice.
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey.
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar.
Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra.
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz.
Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis.
Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello.
Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes.
Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda.
Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe.
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo.
Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban.
Hockey sobre césped: Juana Castellaro, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago.
Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero.
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio.
Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco.
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano.
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone.
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia.
Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia.
Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri.
Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez.
Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna.
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón.
Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas.
Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya.
Sóftbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz.
Taekwondo: Ignacio Espínola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz.
Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos.
Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo.
Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo.
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle.
Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser.
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo.