Con bahienses, la lista de todos los ternados a los premios Olimpia 2025

El Círculo de Periodistas Deportivos develó la conformación de las ternas de cara a la ceremonia de los Premios Olimpia 2025, la tradicional fiesta del deporte argentino para reconocer a los mejores de la temporada en cada disciplina.

La misma se llevará a cabo el venidero lunes 22 en la Usina del arte, en Capital Federal.

Entre los nominados hay varios atletas de Bahía Blanca y la región.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Agustín Vernice, uno de los mejores palistas de todos los tiempos, fue incluido en canotaje; Lautaro Martínez competirá con Paredes y Di María por el cetro de mejor futbolista; el joven bateador Nahuel Sáenz integra la lista del sóftbol; y Catalina Turienzo, de enorme presente y mejor futuro, comparte la terna de la vela con los también olímpicos Chiara Ferretti y Francisco Guaragna.

Además, el saavedrense Juan Segundo Rodríguez fue ternado en patín como el año pasado.

Por su parte, los organizadores comunicaron que las ternas de esports y polo se conocerán a la brevedad.

A continuación, las ternas:

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro.

Artes marciales mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos.

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina.

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto.

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza.

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio.

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar.

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez.

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice.

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey.

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar.

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra.

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz.

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis.

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello.

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes.

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda.

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe.

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo.

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban.

Hockey sobre césped: Juana Castellaro, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago.

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero.

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio.

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco.

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano.

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone.

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia.

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia.

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri.

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez.

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna.

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón.

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas.

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya.

Sóftbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz.

Taekwondo: Ignacio Espínola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz.

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos.

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo.

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo.

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle.

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser.

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo.