Se hicieron pasar por policías para robar: los condenaron

Dos hombres que se hicieron pasar por policías para robar en una vivienda fueron condenados, en juicio abreviado, por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de nuestra ciudad.

Se trata de Alexis Alejandro Alegre, quien recibió la pena de 7 años y 6 meses de prisión y Ángel Lucas Robles, sentenciado a 6 años y medio de cárcel.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Diego Conti, el delito se cometió el 21 de mayo pasado en un domicilio ubicado en Brown al 2.700 de nuestra ciudad.

Los acusados se presentaron al grito de “abra la puerta que es la Policía...”.

Cuando la víctima abrió la puerta del frente, ambos ingresaron y lo tomaron del cuello, le pegaron en la cabeza con el caño de un arma de fuego, tipo revólver 22, al tiempo que le manifestaban que se quedara tendido en el piso. Luego le ataron las manos con un cable de cobre y le exigieron dinero, armas y clonazepam.

Los delincuentes se llevaron electrodomésticos, herramientas varias, dos garrafas violetas, 50.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, una moto y bebidas alcohólicas.

A través de las cámaras de monitoreo municipal (CeUM) y las tareas investigativas realizadas por los efectivos policiales, se logró identificar a los autores del hecho.

Alegre y Robles fueron condenados como coautores penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso de arma y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

En el caso de Robles, por la presente causa se lo condenó a 6 años de prisión -condena que se unificó con otras pendientes- y se aplicó la pena única de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.