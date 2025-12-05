Bahía Blanca vuelve a ser sede oficial de Pre-Cosquín

Con la participación de todas las peñas de la ciudad, este sábado 6 y domingo 7 se llevará a cabo la instancia local del concurso Pre-Cosquín.

Antesala para el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, este certamen se realiza en múltiples sedes en todo el país con el objetivo de seleccionar talentos locales y regionales que pueden llegar a presentarse en el escenario principal del tradicional festival en enero en Córdoba.

Dirigido a jóvenes y adultos con propuestas de música y danza folklórica, quienes resultan ganadores clasifican para las rondas finales en Cosquín, donde se decide quiénes se presentarán en la Plaza Próspero Molina.

El sábado en el club Tiro Federal será la jornada de apertura. En tanto, el domingo desde las 14 hs en el Parque de Mayo habrá música y presentaciones en vivo y se llevará a cabo la competencia.

Cronograma:

*14 hs: Tejiendo Sueños

*14:45 hs A Parceros

*15:30 hs: comienzo final pre cosquín

*19:45 hs: Los del Huayra

*20:30 hs: premiación pre-cosquín

*21 hs: La guarda

Además habrá un patio gastronómico con variada oferta, y la feria de emprendedores de la Economía Social.

Esta actividad es parte también del cierre del Mes de la Tradición, que durante todo noviembre ofreció encuentros y actividades folclóricas en distintos puntos de la ciudad.