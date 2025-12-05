Causa Bahiense del Norte: declaró la jefa municipal de Habilitaciones

La jefa de Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberon, aseguró que ella no tenía la obligación de prohibir el desarrollo de actividades aquel 16 de diciembre de 2023, cuando se produjo el temporal que provocó el derrumbe fatal en el club Bahiense del Norte.

La funcionaria declaró como imputada en la causa que instruye el fiscal Cristian Aguilar, relacionada con la muerte de 13 personas y varios heridos de diversa gravedad.

Soberon, asesorada por el abogado Sebastián Martínez, también dijo que la norma que le fiscalía imputa como incumplida no se aplica.

Ella está acusada de dos hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por permitir el desarrollo de actividades mientras el Código de Habilitaciones lo prohíbe y por no intimar a la institución de Salta 28 por la entrega de la documentación faltante en el trámite de habilitación.

El fiscal Aguilar, en la sede del club Bahiense.

El próximo miércoles, en tanto, será indagado Leandro Javier Ginóbili, en su condición de presidente de Bahiense, por haber omitido disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previos de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de la ciudad a las 13.

Todo eso en circunstancias en que el dirigente conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes (por el Código de Habilitaciones) mientras se encuentre en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva.

La conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de 13 personas; lesiones en otras de distinta gravedad y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte a todas las personas que concurrieron al evento de patín.