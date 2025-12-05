El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 6 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 6 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será fresco a cálido. El viento tendrá intensidad de leve del sector Este. La visibilidad será muy buena.
En la tarde tendremos tiempo cálido a templado. El viento tendrá intensidad de moderado del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.
La noche será templada con aumento de nubosidad y se estima para media noche una temperatura de 19 grados centígrados.