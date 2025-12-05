Bahía Blanca | Viernes, 05 de diciembre

23.8°

Bahía Blanca | Viernes, 05 de diciembre

23.8°

Bahía Blanca | Viernes, 05 de diciembre

23.8°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 6 de diciembre en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 6 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco a cálido. El viento tendrá intensidad de leve del sector Este. La visibilidad será muy buena. 

En la tarde tendremos tiempo cálido a templado. El viento tendrá intensidad de moderado del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada con aumento de nubosidad y se estima para media noche una temperatura de 19 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE