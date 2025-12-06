Liga de Villarino: Ascasubi y 12 de Octubre sacaron ventaja en la primera semifinal

Social Ascasubi y 12 de Octubre de Médanos dieron el primer paso rumbo a la final del torneo Clausura "Raúl Royo" de la Asociación de Fútbol de Villarino.

En Argerich, Ascasubi no perdonó al local Ferroviario y lo goleó 4 a 1 para quedar muy cerca de la definición.

Hugo Roa, Emerson Abbate, Cristian Strack y Facundo Aranda --de penal-- anotaron para el elenco que conduce Elías Bustos.

Por su parte, Emanuel "Chema" Orellana descontó para el perdedor.

La otra semi fue mucho más peleada. 12 de Octubre hizo pesar la localía y derrotó a Juventud Unida de Algarrobo 2 a 1.

Tomás Muñoz y Teo Fisher anotaron para los medanenses, mientras que Natanael Lastra facturó para "Juventú".

Las revanchas se jugarán este domingo.