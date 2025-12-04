Con tres días de festejos, Juan A. Pradere celebra un nuevo aniversario

En el contexto de su 112° aniversario, Juan A. Pradere vive un clima de fiesta. Desde la Delegación Municipal, su titular, Silvana Dupré, destacó: “Queremos que quienes nos visiten encuentren un Pradere lindo, cuidado, a la altura de sus 112 años”

La referente comunal coordina un trabajo articulado con las áreas de Seguridad, Inspección General, Defensa Civil, la secretaría de Gobierno y la Comisión de Festejos, mientras se repasan luminarias, pintura y banderas y se multiplican las tareas de embellecimiento.

La celebración tendrá tres días de actividades, comenzando este viernes, a las 18.30, con un acto breve que incluirá el izamiento de la bandera Nacional, ofrendas florales, reconocimientos a vecinos de la localidad, seguido por la presentación del taller local de folklore en el escenario.

Así lo adelantó Marianela Morán, integrante de la Comisión de Festejos, quien también confirmó que el sábado, entre las 17 y las 19, se desarrollará el Desfile Cívico y Paseo Criollo, junto con la presentación de las seis postulantes a Embajadora de la localidad, cada una acompañada por instituciones del pueblo.

En paralelo, se montará un paseo gastronómico y artesanal sobre calle 4 (entre 13 y 14), regulado para garantizar variedad y comodidad a vecinos y visitantes. La calle principal quedará despejada para el desfile y como vía segura de evacuación.

El movimiento previo también se siente entre los trabajadores municipales, que intensificaron las labores en días de calor para llegar con el pueblo en óptimas condiciones.

La programación se completa el domingo con la llegada de un grupo de peregrinos desde Villalonga rumbo a Fortín Mercedes por las fiestas patronales, y con un circuito de cicloturismo impulsado por jóvenes locales.

Con un trabajo silencioso que incluyó planificación de riesgos, coordinación sanitaria y embellecimiento urbano, Pradere vive la antesala del festejo con entusiasmo y orgullo, preparando cada rincón para celebrar su historia y su identidad comunitaria.(agencia Patagones)