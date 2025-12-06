Bahía Blanca | Sabado, 06 de diciembre

Tarifas congeladas para ingresar a los Parques Nacionales de la Patagonia

La Administración de Parques Nacionales mantendrá congelados los valores de acceso durante toda la temporada estival, incluyendo destinos clave como Lanín, Nahuel Huapi y Los Glaciares.

El Parque Nacional Nahuel Huapi (Foto Parques Nacionales)

La Administración de Parques Nacionales anunció que no habrá aumentos en los valores de acceso durante la temporada de verano. La decisión apunta a impulsar el turismo interno, facilitar que más personas puedan disfrutar de las áreas protegidas y acompañar el movimiento turístico en los destinos más visitados del país.

Tres de los principales parques de la Patagonia mantendrán sus tarifas, esto permitirá que miles de turistas puedan recorrer lagos, bosques y senderos de montaña sin enfrentar incrementos en los costos de acceso.

La medida se aplicará también en el resto de los parques del país, donde se sostendrán los valores vigentes según cada categoría de visitante. Si bien los precios difieren entre áreas —de acuerdo con infraestructura, servicios y demanda— Parques Nacionales subrayó que el objetivo central es garantizar el acceso, promover un turismo responsable y reforzar la conservación de la biodiversidad.

Tarifas de los principales parques de la Patagonia

Parque Nacional Lanín & Parque Nacional Nahuel Huapi
(Tarifas vigentes – sin aumentos para la temporada de verano)

General: $20.000
Residentes nacionales: $7.000
Residentes provinciales: $5.000
Estudiantes: $5.000

Parque Nacional Los Glaciares
(Valores vigentes a partir del 6 de enero de 2025, aplicables a Zona Sur y Zona Norte)

General: $45.000
Residentes nacionales: $15.000
Residentes provinciales: $5.000
Estudiantes: $7.000


Parque Nacional los Alerces
General: $20.000
Residentes nacionales: $7.000
Residentes provinciales: $5.000
Estudiantes: $5.000


Parque Nacional Tierra del Fuego
General: $30.000
Residentes nacionales: $9.000
Residentes provinciales: $5.000
Estudiantes: $7.000 

(Con información de ADNSUR)

