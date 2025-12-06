Persecución, tiros y arresto: tiene antecedentes y conducía drogado

Un sujeto con antecedentes por delitos relacionados con la venta de estupefacientes fue arrestado esta mañana por la policía tras una intensa persecución luego de que escapara de un control en el sector del barrio Pedro Pico.

Se trata de Damián Luis Eguren, de 42 años de edad, quien fue sometido a un control de drogas que arrojó resultado positivo para cocaína y metanfetaminas.

El procedimiento se desencadenó a las 5, cuando el sujeto circulaba al mando de un Toyota Corolla, de color blanco, acompañado por Ever Luis Bares (32), Gisela Paredes (21) y Marina Martínez (27).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los voceros señalaron que el imputado evadió un operativo que personal del Comando de Patrulla desarrollaba en Montevideo y Misiones, por lo que comenzó a ser perseguido por varios móviles.

En esas circunstancias, según indicaron, impactó a uno de los vehículos de la fuerza de seguridad y siguió su marcha a toda velocidad.

Manifestaron que uno de los policías efectuó un disparo intimidatorio hacia el vehículo y finalmente lograron interceptarlo en Almafuerte y avenida Colón.

Los efectivos incautaron en el auto 900 dólares y cinco teléfonos celulares, los que van a ser sometidos pericias.

El conductor fue imputado de desobediencia, daño y resistencia a la autoridad, mientras que los restantes fueron resultaron aprehendidos solo por el último de los delitos.

Las cuatro personas fueron trasladadas a la comisaría Primera y quedaron a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Un nombre conocido

Damián Eguren es una persona conocida en el ámbito policial bahiense y, según informaron, habría egresado hace nueve días de un penal.

A fines de marzo pasado había sido aprehendido por un caso de violencia de género en la primera cuadra de calle Guatemala.

En junio de 2020 fue sorprendido junto a otro sujeto con un kilo y medio de cocaína en su poder.

En la camioneta en la que se encontraban también hallaron una pistola calibre 22 y una valija en la que había 389.400 pesos, 13.650 dólares y un recipiente con 23 gramos de pasta base.

Dos años después, en un juicio abreviado, fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión.

Anteriormente, en 2003 y 2014, había sido sentenciado por transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.