Con un Alpine sin ritmo, Colapinto cerró la práctica en el 19° puesto

Franco Colapinto cerró la última práctica libre en Yas Marina con un resultado que vuelve a exponer el principal límite de su temporada: un auto que ya no acompaña. El argentino finalizó 19°, apenas por delante de Yuki Tsunoda, y afrontará la clasificación de este mediodía sabiendo que el potencial de su Alpine difícilmente le permita aspirar a mucho más.

Desde el inicio de la sesión quedó claro que no había margen. Tanto Colapinto como Pierre Gasly salieron recién a los ocho minutos, con neumáticos blandos. En todo ese tramo inicial, el argentino se mantuvo por detrás de su compañero. El rendimiento general del equipo volvió a ubicar a ambos en el fondo de la tabla.

Al frente, George Russell (Mercedes) marcó el ritmo, seguido por Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

La actividad estuvo atravesada por incidentes: Norris debió evitar a Tsunoda, que circulaba lento tras completar su vuelta rápida, y luego llegó el despiste de Lewis Hamilton. El británico perdió el control de su Ferrari al morder un piano y terminó contra las protecciones, con daños importantes en la parte delantera y bandera roja inmediata.

Tras el retiro del auto de Hamilton, la práctica se reanudó con 16 minutos restantes. El último sobresalto lo protagonizó Kimi Antonelli, que al salir del pitlane impactó la parte trasera del RB de Tsunoda. El golpe dañó significativamente la trompa del Mercedes.