Dos motociclistas fueron hospitalizados por incidentes de tránsito

Dos hombres debieron ser hospitalizados en las últimas horas luego de protagonizar incidentes de tránsito con las motos en las que circulaban, informaron fuentes oficiales.

Uno de los hechos se produjo poco antes de la medianoche en un tramo de la ruta 3, a la altura de la calle Ingeniero Luiggi, cuando por causas que se tratan de establecer Bruno Mancinelli (28) no pudo dominar la moto Corven 150cc. y colisionó contra el guardarraíl.

La víctima fue asistida inicialmente por un médico del servicio de emergencias Siempre y derivada al Hospital Municipal con una lesión en la pierna izquierda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Posteriormente, minutos después de las 3, en Juan Manuel de Rosas y Molina Campos, el conductor de una Bajaj D400 perdió el control del vehículo y cayó en un desagüe pluvial.

Producto de la caída, Agustín Abrego (33) sufrió una posible fractura de cadera, por lo que fue trasladado al Hospital Penna.

En ambos siniestros trabajaron bomberos voluntarios de Ingeniero White, policías del Comando de Patrulla y la guardia de Defensa Civil.