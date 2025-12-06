Bahía Blanca | Sabado, 06 de diciembre

Con las formas del ayer.

Tierras para el Instituto Tecnológico del Sur

La provincia expropió terrenos y edificios para destinarlos a la entidad

La sede de la Sociedad Sportiva pasó a manos del ITS

Hace 75 años, en diciembre de 1950, la Cámara de Diputados provincial aprobó la transferencia de tierras de nuestra ciudad a favor del Instituto Tecnológico del Sur (ITS) para la construcción de los edificios necesarios para su funcionamiento.

Creado en 1946 e inaugurado en 1948, el ITS comenzó su historia en una casona de Rondeau 29, con el dictado de tres carreras -- Contador Público, Ingeniería Industrial y Química Industrial-- y la entrega de títulos a cargo de la Universidad Nacional de La Plata.

Prueba de la importancia dada a la institución, en gran medida por gestión del bahiense Miguel López Francés, ministro de Economía y Hacienda del gobernador Domingo Mercante, es que rápidamente se decidió dotarlo de la infraestructura adecuada para su función.

Fue en ese contexto que la provincia procedió a la expropiación de varios inmuebles donde ubicar los espacios educacionales y de servicios relacionados con esta propuesta educativa considerada “altamente beneficiosa para el desarrollo cultural de la provincia”.

Instalaciones de Olimpo en avenida Alem y 12 de Octubre

La transferencia incluyó las manzanas expropiadas a la Sociedad Sportiva, en avenida Alem y San Juan, tres hectáreas vecinas expropiadas a Corbatta Hnos, donde funcionara durante poco más de dos décadas el club Olimpo, y una gran parcela en el partido de Villarino destinada a la Escuela Química Agrícola.

Por último, se cedieron siete hectáreas ed terreno entre calles 12 de Octubre y avenida Urquiza, tierras donde hoy se ubica el barrio Comahue, expropiadas a las familias Diehl, Maciá, Tomkinson, Casares y Temperley.

Cuando en 1956 se creó la Universidad Nacional del Sur, esos bienes pasaron a su dominio, estando ya terminado el edificio del rectorado de avenida Colón 80 y en marcha la construcción del complejo de avenida Alem 1200.

 

