Volver a ser: Los Pumas 7s se clasificaron a semifinales en Ciudad del Cabo

El try de Eliseo Morales convertido por Santiago Mare a los 16 minutos no permitió cambiar la historia ante España pero sí le dio a Los Pumas 7s un punto bonus clave para seguir en carrera por la medalla de oro en el seven de Ciudad del Cabo.

El seleccionado argentino de rugby seven cerró esta tarde el primer día de competencia -segunda etapa del calendario 2025/26- con caída ante el elenco español por 31 a 26, aunque se clasificó a semifinales y mañana jugará ante Fiji a las 7.44 (hora de nuestro país). Previamente se enfrentarán Sudáfrica-Francia (7.22).

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora iniciaron la fase clasificatoria con un triunfo sólido ante Australia por 36-0 y de tomarse revancha ante Francia al ganarle 24-19, tras buen primer tiempo.

Pero en la última presentación del día España tuvo la pelota desde la salida y explotó la posesión, para conseguir los tries que le permitieron una ventaja de 17-7 al cabo del primer tiempo, con try y conversión de Luciano González a los 7m.

El elenco rojo inclusive amplió cifras en la segunda parte con dos nuevos tries conseguidos a los 10m. y 11m. (31-7). Los Pumas 7s persistieron y descontaron con try de Marcos Moneta (14m.) y el decesivo de Morales (uno de los debutantes).

Con ese punto bonus por el margen de la derrota el seleccionado argentino se metió en semifinales como 1º, por la posterior victoria de Francia ante Australia 29-10.

En el debut los tries argentinos fueron de Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González (2), Matteo Graziano (2), con conversiones de Luciano González (2) y Santiago Vera Feld.

Luego ante el conjunto francés los puntos llegaron vía Santiago Vera Feld, Luciano González (2) y Martiniano Arrieta, con conversiones de Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta.

El bahiense Santiago Álvarez Fourcade tuvo activa participación en cada encuentro, recordando que su rol es como el de un forward de la modalidad XV. Es decir, aporta mucho en el contacto, rucks, lines, obtenciones aéreas y circulación de pelota.