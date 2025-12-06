Distintas entidades celebran el avance en la licitación de la Vía Navegable Troncal

Las principales entidades vinculadas a la actividad industrial, comercial y portuaria del país expresaron su "firme respaldo al avance del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraguay–Paraná", al considerar que se trata de una infraestructura estratégica cuyo desarrollo "no puede demorarse".

En un comunicado conjunto, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas subrayaron que el proceso en curso "se desarrolla en un ámbito técnico e institucional transparente", coordinado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Las entidades destacaron que el organismo estatal "ha promovido un trabajo participativo con provincias, usuarios, especialistas e instituciones y que ahora agrega un Procedimiento de Observaciones a los proyectos de pliego". Ese mecanismo, remarcaron, "ha permitido construir consensos sólidos y reunir aportes clave para definir una vía navegable moderna, eficiente y sustentable".

También pusieron en valor la participación de la UNCTAD como organismo internacional de asistencia y supervisión. Su intervención, afirmaron, "aporta garantías adicionales de rigurosidad y alineamiento con estándares globales en cada etapa del procedimiento".

Para el sector, contar con una vía navegable más eficiente es determinante para la competitividad del país. "Una vía navegable más eficiente y previsible es esencial para mejorar la competitividad del comercio exterior argentino en general y del sector agroindustrial e industrial en particular", señalaron, al sostener que su modernización permitirá "reducir costos logísticos y fortalecer la capacidad exportadora".

Las cámaras empresarias insistieron en la necesidad de avanzar sin demoras. "Están dadas las condiciones para avanzar y concluir un proceso licitatorio competitivo, de modo de contar con la adjudicación lo antes posible y asegurar previsibilidad para todos los actores vinculados al sistema", aseguraron.

Finalmente, anticiparon que seguirán participando activamente de la discusión técnica: "Como entidades del sector estaremos analizando en detalle los pliegos y realizaremos todos los aportes necesarios, tal como hemos venido haciendo durante el proceso de consultas, con el fin de contribuir en la definición de un pliego verdaderamente competitivo, transparente y alineado con las necesidades de nuestra actividad".