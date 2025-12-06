Bahía Blanca | Sabado, 06 de diciembre

La ciudad.

Se prendió fuego un taxi en el centro

El conductor detectó humo en el sector del motor, logró descender a tiempo y el vehículo terminó con daños severos.

Foto: gentileza LU2

Un taxi Fiat Siena se prendió fuego este sábado por la mañana en la esquina de 19 de Mayo y Zapiola, luego de que el chofer detectara una importante cantidad de humo que salía del sector del motor.

El episodio ocurrió cerca de las 10:30.

De acuerdo con datos del Comando de Patrullas, el conductor —Gabriel Rodrigo Rico, de 47 años— contó que avanzaba por la cuadra cuando vio el humo, detuvo la marcha y descendió. Minutos después, el motor se incendió.

El vehículo sufrió serios daños en la parte delantera. No hubo personas lesionadas.

Bomberos y personal de Defensa Civil trabajaron en el lugar y lograron sofocar el fuego antes de que se extendiera.

