En vivo: la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi, con Franco Colapinto

Se está desarrollando la última clasificación el año de la Fórmula 1, en el Circuito de Yas Marina, para el Gran Premio de Abu Dabi.

El argentino Franco Colapinto intentará terminar con un rendimiento que le permita encontrar el lugar menos cercano al fondo de la grilla de largada, un lugar del que no pudo salir últimamente.

Toda la atención estará en quién logro la pole, ya que en este circuito ha sido clave para, después, quedarse con la carrera.

En tal sentido, se llega a esta definición con tres candidatos al título: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).

El vivo

11:14

Leclerc y los Alpine, en zona de eliminación

A falta de 5 minutos para terminar, el piloto de Ferrari y los dos de la escudería francesa no estarían clasificando a la siguiente etapa.

11:11

Le volvieron a sacar la vuelta a Colapinto

El argentino volvió a superar los límites de pista en Yas Marina.

11:08

Al frente Russell

Con una vuelta de 1:23.247, el piloto de Mercedes marcó el mejor tiempo parcial de la sesión.

11:06

Le sacaron el tiempo a Colapinto

El argentino perdió la vuelta por irse de los límites de pista.

11:04

Colapinto ya dio su primera vuelta en la Q1

El argentino registró un tiempo de 1:24,729 y deberá mejorar mucho si quiere avanzar a la Q2.

11

¡Empezó la clasificación!

Se puso en marcha la Q1 en el Circuito de Yas Marina.