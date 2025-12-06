Bahía Blanca | Sabado, 06 de diciembre

Fútbol.

Mundial 2026: Argentina debutará el 16 de junio en Kansas ante Argelia, a las 22

Se conoció el calendario completo del campeón del mundo.

Se definió esta tarde el sorteo del Mundial 2026 y la Selección Argentina ya conoce su recorrido durante la fase de grupos, con rivales, sedes, días y horarios confirmados.

De esta manera, Lionel Scaloni ya sabe cuándo, dónde y a quiénes enfrentará para los tres partidos del Grupo J.

En concreto, los rivales del seleccionado que defiende el título mundial serán Argelia, Austria y Jordania. Ante el conjunto africano jugará el 16 de junio a las 22 de nuestro país en el estadio Arrowhead en Kansas City, Missouri.

Luego, la segunda fecha se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas el 22 de junio, a las 14 ante Austria. 

Finalmente, Argentina cerrará el grupo el 27 de junio a las 23 horas frente a Jordania, nuevamente en la ciudad texana.

Seguridad.
Seguridad.
La ciudad.
La ciudad.

