Consultoras privadas prevén que la inflación bajaría el umbral del 2% en enero

Tras ingresar en un sendero alcista desde mayo, los principales analistas estimaron que la inflación recién perforaría el umbral del 2% mensual a partir de comienzos del año que viene. Para que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tenga un uno por delante, será clave que se mantenga la estabilidad cambiaria y aumente la demanda genuina de dinero en los próximos meses.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) arrojó que la dinámica inflacionaria esperada para noviembre alcanza 2,3%, un alza de 0,4 puntos porcentuales respecto al informe anterior. El grupo de analistas denominado “Top 10”, que suele obtener las mejores aproximaciones, prevé el mismo porcentaje, con una variación de 0,3 puntos frente al relevamiento previo.

Las consultoras relevadas por el Central pronostican para diciembre de 2025 muestra una inflación general de 2,1%, solo 0,1 puntos por encima del valor anterior. Desde ese punto, el informe anticipa que la trayectoria continuaría en baja y que la variación del IPC caería por debajo del 2% en enero de 2026, con estimaciones de 1,5% para mayo, sin variaciones relevantes en los meses intermedios. Estas proyecciones anticipan un escenario de menor aceleración en los precios.

Los últimos números en Bahía:

La inflación de noviembre en Bahía Blanca alcanzó el 2,25 %, de acuerdo a una medición realizada desde IPC Online. En octubre, la misma había sido del 1,83 %.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 25,52 % en lo que va de 2025 y alcanzó un interanual de 26,07 %. (Con información de Infobae y La Nueva)