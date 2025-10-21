L-Gante denunció a su mánager Maxi "El Brother" por un millón de dólares: "Nueva etapa"

L-Gante sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación laboral de su mánager

Elián Valenzuela, más conocido artísticamente como L-Gante, sorprendió a sus seguidores al borrar todas las fotos de su perfil de Instagram y anunciar su separación laboral de su mánager Maxi "El Brother", quien lo acompañó desde los inicios de su carrera.

Con un posteo único en sus redes, el artista anunció: "Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso".

Y agregó sobre su futuro artístico: "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista".

Finalmente, brindó calma a quienes mantenían un contrato con él, previo al cambio de manager, y sostuvo que cumpliría con sus compromisos laborales: "También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo (DM) para cualquier coordinación. Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

L-Gante denunció a Maxi "El Brother" por un millón de dólares

En las últimas horas, trascendió que el cantante inició una denuncia formal contra su exmánager por supuestas malversaciones de dinero y uso comercial de su nombre.

"Pudimos acceder a una carta documento de L-Gante para con su exrepresentante. A mí lo que me dicen es que la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil", reveló Martín Candalaft en DDM.

A su vez, Mariana Fabbiani recordó el curioso acuerdo de ganancias que llevaba L-Gante con Maxi "El Brother": "De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50 %".

El panelista, que tuvo acceso a la denuncia, leyó uno de los párrafos del escrito donde el músico le pide formalmente la rendición de cuentas y revocación total del poder que le permitía a Maxi firmar en su nombre.

"En mi carácter de artista firmante del contrato de representación suscripto con usted el 1° de abril de 2024, por el cual me comprometí a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco años, proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado", leyó Candalaft.

"Personas que estuvieron con él me dicen que L-Gante no tiene una casa propia, que cada vez que necesita comprar algo tiene que pedir que le carguen la billetera virtual porque no tiene dinero", aseguró Candalaft. (NA)