Sigue el aviso meteorológico a corto plazo por tormentas, viento y granizo en la región

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en la zona norte del partido de Bahía Blanca, y en los distritos de Adolfo Alsina, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Puan, Saavedra y Tornquist.

El organismo emitió un primer aviso cerca de las 17.30, que afectaba directamente al casco urbano de Bahía, el segundo fue a las 18.20, y el tercero fue comunicado a las 19.15, con vigencia estimada durante dos horas, a medida que la tormenta se desplaza hacia el noreste provincial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como medidas de prevención, se solicita lo siguiente a los vecinos:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

4- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

5- Evitá actividades al aire libre.

6- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.