Wanda Nara le respondió a Valu Cervantes: "Dicen pavadas"

Wanda Nara le habría mandado mensajes a Enzo Fernández y ese sería el motivo de una supuesta tensión con Valentina Cervantes, la actual mujer del jugador de la Selección argentina.

“Que yo sepa no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de nada. Ni le pregunté. Mira si me voy a molestar por una boludez... Yo me siento muy cómoda, soy súper transparente. Me caen muy bien todos. No tengo ningún problema con ella”, expresó la modelo a SQP.

Por su parte, Wanda habló con su amigo Kennys Palacios y se refirió al tema: "No la conocía tanto, somos vecinas de edificio. Me cae súper bien, la adoro. Me da una vibe un poco Cami Holmes en Bake Off. Me parece que es como un poco ese perfil de mujer. Está súper, súper comprometida".

"Yo dije, bueno, ¿cuánto va a durar? Porque tiene su familia en el exterior. Y a veces es difícil, pero la veo que se quiere quedar", opinó Wanda.

Al ser consultada por el enfrentamiento del cual se habló en algunos medios, aclaró que es mentira: "Todo lo que dicen son pavadas. Yo a veces cuando son pavadas ni respondo porque siento que se sabe o se da por hecho que es una tontería y no salgo a responder. Pero tengo re buena onda con ella y la verdad que con todas. Me encanta todo el elenco de mujeres que se formó. Y creo que ella es igual a mí en ese sentido. No le da importancia a las tonterías".

"Todo el tiempo van a pasar cosas. Lo que pasa que a veces de un chisme o de una cosa que quizás inventan y no salís a contestar pareciera como que es verdad. Pero en realidad es todo mentira. Hay personas que se dedican a inventarme cosas, a decir pavadas. Y bueno, se ve que les da éxito o fortuna en lo que hacen y que sigas por ese lado. A mí no me modifican en lo absoluto", afirmó Wanda.

"Yo sigo mi carrera, que es esta, que por suerte tengo la posibilidad de hacer un programa que es para toda la familia. Y nada, tengo la suerte de no dedicarme a hablar pavadas de otro porque la verdad que me parece triste. Pero por eso no quiero salir a contestar para no darles más trascendencia", concluyó la conductora de MasterChef Celebrity.