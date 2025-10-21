Conociendo Rusia llega a Bahía con su sonido de vanguardia

Conociendo Rusia se ha convertido en una de las bandas más representativas de la nueva generación musical del país, y este noviembre llega a Bahía con un show imperdible, íntimo y potente.

Con una impronta sonora que combina la sensibilidad del rock nacional con una estética moderna y fresca, logró construir una identidad propia en muy poco tiempo.

Este show será una oportunidad especial para repasar esos temas que marcaron una generación, además de explorar nuevos sonidos en vivo. Si estás buscando un plan lleno de emoción, melodía y energía, no dejes pasar esta fecha única.

Las entradas ya están disponibles en ticketbahia.com.