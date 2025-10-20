Sigue el alerta sobre Bahía: posibles granizadas y ráfagas de hasta 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense, al menos hasta la medianoche de este martes.

El aviso abarca los distritos de Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Tornquist, Coronel Pringles, Saavedra, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales y Monte Hermoso, además de la provincia de La Pampa.

Según informó el organismo, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes".

"Se espera que puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora", se anunció.

En este marco, se estiman acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. Hasta las 15.30, en el centro de Bahía Blanca se habían registrado 7 milímietros.

De todos modos, el SMN advirtió que los mayores acumulados de lluvia se esperan para el jueves 23 de octubre.

Ante esta situación, se recomienda no sacar la basura ni dejar objetos que obstruyan desagües, evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad que puedan ceder por el viento.

Asimismo, para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, mantenerse atentos ante la posible caída de granizo e informarse a través de los canales oficiales.