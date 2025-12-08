Bahía reactiva su agenda ambiental y proyecta ordenanzas clave

La Comisión Asesora Ambiental del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Bahía Blanca presentó recientemente los avances de su trabajo y una ambiciosa Agenda 2026, destacando la confección de proyectos de ordenanza clave destinados a reordenar la gestión de residuos y planificar la prevención de riesgos en la ciudad.

El trabajo de la Comisión, que comenzó a reunirse en abril y fue reactivada tras haber estado inactiva desde 2018, se estructura en torno a tres subcomisiones: Residuos Sólidos Urbanos, Gestión del Riesgo y Educación Ambiental.

Lo hecho

En los últimos siete meses, la Comisión logró avanzar significativamente en varias propuestas. La concejala Gisela Caputo (PRO), presidenta de la Comisión del HCD, señaló que uno de los problemas importantes que tiene la ciudad es el arrojo de basura en la vía pública y la consecuente aparición de microbasurales a cielo abierto.

Se trabajó específicamente en:

--Reactivación y organización: Se volvió a convocar a la Comisión Asesora Ambiental con el propósito de asesorar a los concejales en términos medioambientales.

--Gestión de riesgo: Se puso énfasis en el sistema de alerta temprana y de riesgo, impulsado por lo ocurrido el 7 de marzo (granizo e inundación). La inundación evidenció la necesidad de planificar, educar y trabajar en prevención.

--Análisis y diagnóstico: Se llevaron a cabo siete reuniones quincenales, integradas por referentes de distintas instituciones públicas y privadas, para relevar antecedentes normativos y capacidades institucionales sobre la gestión de riesgo.

--Búsqueda de información: Se solicitó información al municipio sobre el plan de gestión de tratamiento de residuos, cuyas respuestas aún se aguardan.

--Borradores de proyectos: Se avanzó en la elaboración de proyectos de ordenanza que buscan actualizar las normas relacionadas con la gestión de residuos.

El magister Fabián Maller, integrante de la subcomisión de Residuos, confirmó que se trabajó para mejorar el sistema de gestión de residuos de la ciudad y fortalecer el control.

Lo que se planea hacer

Dos proyectos de ordenanza destacan entre las propuestas presentadas, orientados a generar orden en la ciudad:

1) Actualización del régimen de sanciones (combate a los microbasurales): El primer proyecto busca actualizar la ordenanza 19.374 para ser más efectivos en las sanciones contra quienes arrojen residuos en la vía pública, desechos voluminosos (como heladeras, lavarropas o colchones) o generen microbasurales.

Las claves de esta modificación son:

--Eliminación de amonestaciones: Se propone quitar las amonestaciones (el "llamado de atención") y establecer directamente multas económicas efectivas y progresivas. Se busca que la multa sea proporcional al daño causado.

--Sistema de denuncia ciudadana: Se plantea aprovechar la tecnología existente para crear un sistema de denuncias vecinales. Los vecinos que presencien el hecho podrán tomar fotos o grabar videos, enviando la denuncia y ubicación georreferenciada al municipio (a través del CAV).

--Verificación y control: Un inspector del área medioambiental municipal evaluará la situación en un plazo de entre 48 y 72 horas. Además, se utilizarán las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) y el registro de patentes para la fiscalización.

--Estímulo ambiental: Se prevé un mecanismo de reconocimiento y estímulo para instituciones y vecinos comprometidos con el cuidado ambiental y la limpieza urbana. La concejala Caputo enfatizó que esto es una herramienta para el vecino que se indigna con los microbasurales, y que no se debe "normalizar" ver camionetas tirando chatarra o electrodomésticos en la calle.

2. Programa de Educación Ambiental Integral (PEAI)

En paralelo a las sanciones, se propone la creación de un Programa de Educación Ambiental Integral. La educadora ambiental Patricia González explicó que este dispositivo busca organizar la política ambiental de manera que todas las estrategias y programas tengan un enfoque local y apunten a un mismo camino.

Los objetivos de este programa permanente incluyen:

--Transversalidad: Entender la agenda medioambiental de una forma general, transversal y completa, que va más allá de solo saber separar residuos.

--Planificación y prevención: Urge como respuesta a la inundación del 7 de marzo, promoviendo la construcción de una ciudad preparada con políticas públicas sostenidas.

--Conciencia y buenas prácticas: Impulsar buenas prácticas ambientales, la economía circular y la responsabilidad compartida.

--Articulación territorial: El programa se articulará con escuelas, clubes, instituciones y barrios, a través de una Red de Educadores Ambientales y Nodos Territoriales.

3. Planificación Estratégica y Gestión de Riesgo (Agenda 2026)

Hacia el futuro, la Comisión apunta a construir un plan estratégico para una Bahía Blanca más limpia, más ordenada y más sustentable.

En la gestión de riesgo, se busca elaborar diagnósticos para prevenir situaciones que se puedan dar en la ciudad. La investigadora Paula Zapperi explicó que el objetivo es hacer que las ciudades sean más resilientes.

El sistema de alerta temprana ideal contempla tender redes técnicas con sensores de temperatura, y parámetros meteorológicos e hidrométricos (para conocer la altura del agua). Paralelamente, se debe establecer una cuestión comunicativa sobre cómo informar y responder ante estos eventos. El fin es reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante eventos de corto plazo.

"La gestión de residuos debe hacerse entre todos", concluyó Maller, mientras que Caputo remarcó que estos pasos iniciales buscan empezar a ordenar la parte que corresponde a los vecinos, si bien la gestión y el tratamiento de residuos es también responsabilidad del municipio.