Sociedad.

Diego Topa confesó que fue víctima de una estafa inmobiliaria en manos del tío de Pepe Ochoa

El conductor relató lo sucedido y pidió que se haga justicia.
 

Diego Topa, reconocido presentador de programas infantiles, sorprendió con un triste testimonio: fue víctima de una estafa inmobiliaria. En una reciente entrevista, el conductor reveló que quien llevó a cabo la estafa fue Enrique Blaksley, tío del panelista de LAM, Pepe Ochoa. 

Enrique Blaksey, conocido como el “Madoff argentino”, fue condenado a 8 años de prisión por llevar adelante una asociación ilícita, cometer cientos de estafas y lavar activos a través de su empresa Hope Funds.

Topa relató su sufrimiento a mano del “empresario”, en una entrevista exclusiva con Juan Etchegoyen para Mitre Live: “Yo fui uno de los estafados. En los dos lotes que compré. Era mi sueño. Y fui uno de los pocos que pagó todo en regla. Años y años de juicio. Ya lo solté. Que la vida se encargue de hacer justicia”.

En la misma línea, el actor dijo no saber del vínculo entre el acusado y el panelista de LAM. 

A su vez, agradeció tener los recursos para poder comprarse su casa a pesar de haber invertido sus ingresos en una estafa: “Por suerte jamás paré de laburar y volví a juntar para poder pagar mi nueva casa y armar mi familia. Ni sabía que era el tío de Pepe”. (NA)

