En Olimpo valoraron el punto, que Murialdo se haya “destapado” y que Espejo diga “me siento cada vez mejor”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Enviado especial a Mar del Plata

“¿Vos decís que estoy volviendo a mi nivel? Puede ser y te lo agradezco, al menos me veo con otra determinación y con una mayor explosión al momento de tirar diagonales o picar al vació a espaldas de los defensores rivales”.

En el 1-1 frente a Kimberley, por la ida de los octavos de final de la Reválida del Federal A, Olimpo dependió de la productividad de Leandro Espejo en el frente de ataque, un extremo que juega al límite de la posición adelantada y que llega a ponerse de cara al gol en base a velocidad y por la confianza que va adquiriendo partido a partido por arrancar y terminar en el puesto donde se siente más cómodo.

“Ante Kimberley me faltó el gol, pero las situaciones las tuve. Espero estar más certero en la revancha”, reflexionó el punta sanjuanino antes de analizar el empate en Mar del Plata, contra un rival que no dejó jugar al aurinegro en el segundo tiempo y que estuvo a punto de tirar la toalla en el segundo.

“En frío te digo que lo podríamos haber ganado. Es cierto que nos costó en los metros finales, pero en la etapa complementaria hicimos méritos como para llevarnos algo más, con algunas contras que complicaron a un adversario que se defendió hasta con el último suspiro”, comentó antes de largar “Estoy feliz de que al Tanque Murialdo se le haya abierto el arco”.

--¿Por qué en cada presentación terminan regalando un tiempo, por lo general el primero?

--Son cuestiones del fútbol. Venimos probando un sistema nuevo y el rival juega. El gol tempranero nos hizo retocar varias cuestiones, también ir cambiando los dibujos tácticos y terminar con cuatro delanteros buscando la paridad.

“Nos llevamos un buen resultado, tenemos ventaja deportiva, pero no nos debemos confiar, de local hay que salir a ganar sea como sea”.

--¿Los retó mucho el DT en el entretiempo?

--Sí, bastante, nos hizo ver lo que estábamos haciendo mal y nos pidió que reaccionemos. Mientras sepamos como revertir la imagen, creo que nos va a ir bien. En el segundo período mostramos otra actitud.

--El 2 de noviembre es la revancha, ¿van a entrar a la cancha pensando que el empate sirve?

--No, vamos a salir a ganar, de local no se negocia nada; además este equipo no sabe especular, vamos a ir a buscar todos los partidos hasta llegar a la final.