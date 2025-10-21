Definición en Segunda: entre 16 participantes hay solo 4 puestos confirmados

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Con marcada expectativa por conocer cómo quedarán escalonados los seis primeros para los playoffs y quiénes tendrán la localía en los play in, se disputa, desde las 21, la decimoquinta fecha del segundo tramo y última de la fase regular del torneo de ascenso César "Tito" Loustau.

La programación contiene varios partidos que asoman muy parejos: Barrio Hospital-Argentino, El Nacional-Independiente, Sportivo-Comercial, Ateneo-Altense, Velocidad-Bahía Basket, Barracas-Pellegrini, Whitense-La Falda y Los Andes-Espora.

Entre los 16 equipos, los que ya tienen determinado el puesto son Barrio Hospital (1º), Ateneo (6º), Espora (11º) y Barracas (16º).

En tres partes

Ya están definidos los seis primeros que se metieron a playoffs y, en consecuencia, jugarán por el ascenso: Barrio Hospital, El Nacional, Argentino, Independiente, Sportivo y Ateneo.

También están los cuatro que disputarán play in (Comercial, Altense, Bahía Basket y Velocidad.) para sumar los otros dos que irán con los de arriba.

Dos de seis

Entre los que ya saben que jugarán por el ascenso, restan definirse cuatro posiciones.

Barrio Hospital es uno y espera rival para los playoffs, que puede ser cualquiera de los cuatro que juegan play in.

El Nacional si gana será segundo y cruzará con Comercial o Altense. Si pierde, necesita que no gane Argentino y ceder por una diferencia menor a 39 puntos.

Argentino será segundo si gana y pierde El Nacional.

Independiente terminará segundo en caso de ganar por más de 39 puntos y que pierda Argentino.

De generarse un triple empate (ganando Independiente a El Nacional y venciendo Argentino a Barrio Hospital) terminarán 2º) Argentino, 3º) El Nacional y 4º) Independiente, a excepción que el viola gane por más de 39 puntos.

En tanto, Sportivo aspira a ser tercero, siempre que gane y pierdan Argentino e Independiente.

Ateneo, por su parte, no se moverá del sexto lugar y enfrentará a quien termine tercero.

Con ilusión

Están definidos los cuatro equipos que jugarán play in y los cruces, solamente resta saber quién tendrá localía: 7º-8º (Comercial o Altense) y 9º-10º (el ganador de Bahía Basket-Velocidad).

Más abajo

En el lote que no puede aspirar a jugar por el ascenso, Espora ya es 11º. La Falda se asegurará el 12º lugar si le gana a Whitense o en caso de perder y que no le gane Pellegrini a Barracas.

La importancia de estos puestos nace por si se genera la posibilidad de ampliar el cupo de equipos de Segunda para la próxima temporada, respecto de los ocho establecidos originalmente, cuando decidieron incorporar Tercera división a la competencia.

Para eso tendrían que incorporarse entre cuatro y seis equipos (irían a Tercera), que bien pueden ser de la zona (el más firme es Huracán Caza y Pesca de Médanos) o mismo algún equipo B de los que participan en Primera o Segunda.

Barrio Hospital-Argentino

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Mariano Enrique, Juan Gabriel Jaramillo y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: los dos planteles están completos.

Antecedente: en fase regular, Barrio Hospital ganó de visita 88 a 83. Y en playoffs 95-81 de local y 87-78 de visita.

El Nacional-Independiente

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Novedades: en el celeste aguardan por la resolución del fallo de Joaquín Margiotta y continúan sin Leo La Bella. En el viola, en tanto, continúa sin Ramiro Catalá (última fecha de suspensión) y Luciano Figueroa (lesionado, ya estaría para el próximo juego).

Antecedente: Independiente 45, El Nacional 84.

Sportivo-Comercial

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Lucas Andrés y Leonardo Bressan.

Novedades: en el tricolor empezó a mover Ulises Montes, aunque no está para hoy y en el portuario no hay bajas.

Antecedente: en fase regular, Sportivo ganó de visitante en Villa Mitre, 65 a 52. En playoffs, de local también triunfó el tricolor 72-59 y 75-52, cediendo de visita, en el Polideportivo, 80 a 56.

Ateneo-Altense

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Horacio Sedán, Mauro Guallan y San Inglera.

Novedades: el verde está completo. Yl celeste -que ya es sexto- optó por recuperar lesionados (no van a jugar Hernán Martínez, Julián Ripoll, Daniel Ezcurra, Marcos Casco y podría sumarse algún otro) y presentarse con un equipo básicamente juvenil.

Antecedente: Altense 55, Ateneo 66.

Bahía Basket-Velocidad

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Marjorie Stuardo y Fabrizio Rey.⁩

Novedades: en el local, Tomás Campaña no está (motivos laborales), tampoco Mariano Morando (suspendido) y sí regresa Facundo Ibañez, recuperado. En el azulgrana, no juegan Pablo Pollio, Franco Berdini (ambos lesionados) y Federico Cassano (de viaje).

Antecedente: Velocidad 67, Bahía Basket 68.

Barracas-Pellegrini

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Juan Agustín Matías, Ariel Di Marco y Camila Robles.⁩

Novedades: sin cambios.

Antecedente: Pellegrini 73, Barracas 74.

Whitense-La Falda

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y Alexia⁩ González.

Novedades: en el local no juega Franco Hermosilla (viaje laboral). En la visita, todo igual: sin Benjamín Minucci (suspendido).

Antecedente: La Falda 81, Whitense 76.

Los Andes-Espora

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Marcelo Gordillo, Ariel Mallemaci y Estefanía Zárate.⁩

Novedades: los dos, sin cambios.

Antecedente: Espora 74, Los Andes 65.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 40,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 39 (14)

3º) Argentino, 38 (12)

4º) Independiente, 38 (13)

5º) Sportivo, 37,5 (13,5)

6º) Ateneo, 36 (13)

7º) Comercial, 33,5 (12,5)

8º) Altense, 33,5 (10,5)

9º) Velocidad, 32 (11)

10º) Bahía Basket, 32 (10)

11º) Espora, 30 (11)

12º) La Falda, 27 (10)

13º) Pellegrini, 26,5 (9,5)

14º) Los Andes, 25 (8)

15º) Whitense, 25 (9)

16º) Barracas, 22,5 (8,5)