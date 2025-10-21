El Ballet del Sur abre un concurso para la cobertura de cargos

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llama a Concurso Artístico Público y Abierto de Oposición de Méritos y Antecedentes para cubrir 9 cargos vacantes de planta permanente en el Agrupamiento I (Artístico) de la Ley 12.268, correspondiente al Ballet del Sur de los Organismos Artísticos del Sur en Bahía Blanca.

Los/as aspirantes podrán consultar e inscribirse hasta el martes 28 de octubre de 2025 inclusive, en [email protected]

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El concurso se realizará los días martes 4 y miércoles 5 de noviembre de 2025, a las 9 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Las pruebas de oposición y antecedentes para todos los concursos contemplan la evaluación práctica de la aptitud necesaria para la obtención del cargo y constan de ejecución e interpretación de obras a elección de el/la participante y de piezas impuestas que serán evaluadas por un jurado.

Los requisitos y condiciones para participar en el concurso, así como la composición de los jurados y los reglamentos respectivos, podrán consultarse en la web del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Son nueve cargos correspondientes al Agrupamiento I - Artístico de la Ley N° 12.268: ● 7 (SIETE) cargos de BAILARÍN DE FILA, Categoría 15, Clase VI. ● 2 (DOS) cargos de BAILARINA DE FILA, Categoría 15, Clase VI