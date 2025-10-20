Cómo quedó el récord de Riestra como local en la historia del futbol argentino

Deportivo Riestra no solo se afianza en los puestos de vanguardia del Clausura 2025, sino que también ha escrito un capítulo inédito en su historia que lo coloca junto a los clubes más grandes del fútbol argentino.

Tras su ajustada victoria 1-0 ante Instituto por la decimotercera fecha, gracias al gol de Jonathan Herrera, el "Malevo" extendió su formidable racha sin conocer la derrota en su propio estadio, el Guillermo Laza.

El invicto actual de Riestra alcanzó los 27 partidos consecutivos sin caer en casa, un periodo que ya se traduce en 514 días de imbatibilidad. El balance de esta proeza es contundente: 15 victorias y 12 empates. Para encontrar la última caída del equipo en su casa, hay que retroceder hasta el 24 de mayo de 2024, cuando perdió 0-2 ante Rosario Central.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este registro de 27 partidos sin perder como local ubica a Deportivo Riestra en una posición de privilegio dentro del historial del fútbol argentino. El "Malevo" ha logrado igualar la marca histórica de Newell's Old Boys de 1973-1975 y está a solo un encuentro de alcanzar los 28 partidos que sumó Gimnasia y Esgrima La Plata entre 1932 y 1934.

Si bien la gesta de Riestra es notable, la cima histórica está dominada por marcas legendarias. Racing Club tiene el récord absoluto, con una increíble racha de 58 partidos invicto entre 1913 y 1920.

Le sigue de cerca Boca Juniors, con 53 encuentros sin caídas como local entre 1923 y 1928, aunque el Xeneize cuenta con otras dos rachas de 34 y 33 partidos.

También superan holgadamente esta cifra Banfield, con 49 (1950-1953), la mejor del profesionalismo, Huracán, con 45 (1920-1924), y River Plate, con su mejor registro en 43 partidos (1978-1980).

Otros clubes que están por encima del cuadro del Bajo Flores incluyen a San Lorenzo (39 y 34), Estudiantes de La Plata (37 y 31), Rosario Central (32), Lanús (30) e Independiente (30).