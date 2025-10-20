Reválida: Olimpo visita a Kimberley por la ida de los octavos de final

Olimpo visita esta tarde a Kimberley de Mar del Plata, por el partido de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

El encuentro se jugará desde las 15.30 en el estadio José Alberto Valle y será dirigido por el tandilense Lucas Novelli.

Tras este cotejo, la revancha irá recién el domingo 2 de noviembre en el Roberto Carminatti, ya que el domingo 26 no habrá acción por las elecciones.

En la vuelta, el equipo de nuestra ciudad tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará de fase en caso de igualdad en puntos y goles.

*Los elegidos

Sin uno de los goleadores del último fin de semana, Mauricio Giganti confirmó ayer la lista de viajeros a Mar del Plata.

Gonzalo Tarifa, autor del 2 a 0 ante Juventud Unida, no fue convocado por una molestia física y tampoco estará otro de los delanteros del plantel, Félix Villacorta, quien no entró en la nómina.

Así las cosas, los elegidos para esta tarde por el DT aurinegro son:

-Arqueros: Matías Ibáñez y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Martín Ferreyra, Néstor Moiraghi, Tomás Oneto, Federico Pérez y Juan Pablo Vivas.

-Volantes: Enzo Coacci, Agustín Curruihuinca, Ivo Di Búo, Sebastián Fernández, Ezequie Gallegos, Gonzalo Groba, Martín Ojeda y Nicolás Villagra.

-Delanteros: Cristian Amarilla, Leandro Espejo, Alan Murialdo y Martín Prost.

*Buenos recuerdos

El de esta tarde será el cuarto encuentro entre Olimpo y Kimberley en la temporada y hasta el momento fueron todas victorias aurinegras.

El primer duelo se dio el 12 de abril en el Roberto Carminatti, con victoria del dueño de casa por 2 a 1 con goles de Leandro Espejo y Félix Villacorta. Ávila descontó para la visita.

En la revancha de la primera fase, el equipo bahiense se impuso por 1 a 0 en La Feliz con un golazo de su capitán Martín Ferreyra.

Mientras que por el Nonagonal y otra vez en el José A. Valle, Olimpo se impuso por 1 a 0 con festejo de Cristian Amarilla.

*Cómo llegan

Olimpo arriba a esta instancia tras recuperarse de la eliminación ante Atlético de Rafaela, por los cuartos de final de la Zona Campeonato (0-0 en la ida y 2-1 en Santa Fe).

Luego, en la Reválida, el aurinegro superó a Juventud Unida de San Luis, tras empatar sin goles como visitante y liquidar la serie con el triunfo 2-0 en el Carminatti.

Kimberley, en tanto, viene de dejar en el camino a Cipolletti como visitante, tras ganarle 1 a 0 en Mar del Plata y empatar sin goles en la Visera rionegrina.

*El resto

Los otros partidos de ida de los octavos de final de la Reválida tuvieron los siguientes resultados:

El viernes, Juventud Antoniana y Gimnasia de Chivilcoy igualaron sin goles en Salta.

Mientras que el sábado, Douglas Haig venció a Argentino de Monte Maíz por 2 a 0, con tantos de Gonzalo Baglivo y el ex-Olimpo Santiago Gutiérrez, de penal.

Ayer, en tanto, 9 de Julio de Rafaela venció como local a Deportivo Rincón de Los Sauces por 2 a 1. Los tantos de los santafesinos los anotaron Maximiliano Ibáñez y Facundo García y para los neuquinos había empatado transitoriamente el ex-Villa Mitre a los Ezequiel Ávila.

Además, Brown de Puerto Madryn, verdugo de la Villa en Bahía, venció a Sportivo Belgrano como local por 2 a 0, con un doblete de Ezequiel Moráles.

Mientras que en General Pico, Costa Brava y San Martín de Formosa empataron 1 a 1. Para el local marcó Braian Noriega sobre la hora y la visita había comenzado en ventaja por el tanto en contra de Brian Montero.

Por último, Atenas de Río Cuarto superó como local a Sarmiento de La Banda por 1 a 0, con gol del exjugador de Villa Mitre y Sansinena Antú Hernández.

*Primer ascenso

Ayer por la tarde Ciudad Bolívar se quedó con el primer ascenso al vencer a Atlético de Rafaela en la final de la zona campeonato.

En San Nicolás y luego de igualar 0 a 0, el Celeste se impuso por 5 a 4 desde los 12 pasos. Dirigió el bahiense Juan Ignacio Nebbietti.