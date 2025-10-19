El emotivo mensaje de Messi para los pibes de la Sub 20, tras la final perdida en el Mundial
El capitán de la Mayor les dedicó una publicación en su cuenta de Instagram.
Lionel Messi le dedicó un emotivo mensaje a los jugadores de la selección argentina Sub 20, minutos después de que perdieran la final del Mundial ante Marruecos.
Luego del 2 a 0 sufrido por el equipo dirigido por Diego Placente, el capitán de la Mayor subió una storie en su cuenta de Instagram.
"Cabeza en alto muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", puso Lio, con una foto del escudo de fondo.