"El tren", en la tarde de Cinemateca del Museo y Archivo Histórico

En el ciclo del MAHBB se exhibirá una obra maestra de John Frankenheimer. Será mañana a las 18, en Zelarrayán 560. Entrada libre y gratuita. 

En la Tarde de Cinemateca del MAHBB, en el ciclo de Cine Bélico se proyectará mañana lunes 20, a las 18, en Zelarrayan 560 la película "EL TREN" (1964).

En su argumento, un coronel alemán se encuentra destacado en París durante la ocupación nazi en Francia, con la misión concreta de hacerse de las modernas pinturas francesas, calificadas de “degeneradas” por los nazis, que iban a ser cargadas en un tren con destino a Alemania para el Tercer Reich.

La valiosísima carga no debía sufrir daños y la operación debía realizarse con un muy breve margen de tiempo, el que tardaran los aliados en reconquistar la ciudad, que ya estaban cada vez más cerca.

Una obra maestra, febril e intensa y una clase magistral de cine, riguroso e inolvidable, de su director John Frankenheimer. El elenco está compuesto por Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Paul Scofield y Michel Simon. Duración: 133 minutos. Apta mayores de 16 años.

