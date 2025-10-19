Quién era el científico del Conicet que fue encontrado muerto en Alemania

Después de una semana de intensa búsqueda, Alejandro Matías Fracaroli, el científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania, fue encontrado muerto en un arroyo de la ciudad de Karlsruhe.

Fracaroli tenía 44 años, era un reconocido científico de la provincia de Córdoba y había viajado a Alemania para hacer una pasantía en la ciudad de Karlsruhe, ubicada cerca de la frontera con Francia y a menos de 100 kilómetros de Estrasburgo.

Era miembro del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En Alemania, estaba realizando un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Fracaroli padre de dos hijos y estaba casado. El hombre tenía pensado regresar a la Argentina en diciembre, cuando terminara la pasantía clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia en nuestro país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La desaparición del científico fue reportada el lunes, cuando sus compañeros intentaron comunicarse con él y su teléfono daba apagado. Tampoco se había presentado al laboratorio.

Uno de los que denunció la ausencia de Fracaroli fue el profesor Frank Biedermann, una referencia internacional en su campo.

La Policía de Alemania desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del científico. Finalmente, este domingo hallaron su cuerpo a las 12.15 (hora local) en una zona boscosa.

Aunque la teoría principal de los investigadores es que murió por ahogamiento, se esperan los resultados de la autopsia. También se aguarda la llegada de los familiares del científico para que puedan hacer el reconocimiento legal del cuerpo y, posiblemente, repatriarlo. (TN)