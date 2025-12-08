"Siempre juntos": el posteo de Marcos Rojo después de que Racing eliminara a Boca del Clausura

Racing le ganó 1-0 a Boca en la Bombonera, avanzó a la final del Torneo Clausura 2025 y Marcos Rojo festejó con mucha emoción el logro de su nuevo equipo. El defensor, que se quedó sin lugar en el Xeneize a mitad de año, y hoy es una de las figuras del equipo de Gustavo Costas, reflejó en sus redes la alegría de jugar otro partido definitorio.

“Gran triunfo, felicitaciones a toda esta banda. Siempre juntos”, escribió el defensor, que no fue convocado ya que se está recuperando de una lesión.

Además, en el mismo posteo, Rojo se mostró agradecido con Boca, que le entregó una camiseta enmarcada por los años en los que defendió los colores de club. También puso fotos en lo que se abrazó y saludó a sus excompañeros como Ayrton Costa, Milton Giménez y Leandro Paredes.

Rojo llegó a Boca en febrero de 2021 después de su paso por Estudiantes y disputó 118 partidos con el Xeneize, donde marcó nueve goles y ganó cuatro títulos (Copa Argentina 2019-20, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022).

Racing juagará el partido decisivo por el título ante Gimnasia o Estudiantes, que esta trde afrontarán la segunda semifinal en el Bosque platense. La final está programada para el sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. (TN)