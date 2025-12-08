Liga de Suárez: Automoto avanzó con goleada a cuartos, pero Unión quedó eliminado

Una de cal y otra de arena para los elencos de Tornquist. Mientras Automoto goleó a Peñarol de Pigüé 6 a 1, Unión perdió ante Blanco y Negro por 4 a 3, en el inicio de los playoffs del certamen Clausura de Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Además, también avanzaron a cuartos de final El Progreso, Deportivo Argentino, Racing de Carhué, Deportivo Rivera y San Martín de Carhué.

Hoy completarán Club Sarmiento (Pigüé)-Deportivo Sarmiento (Coronel Suárez).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Resultados:

--Automoto 6 (Kevin Carrizo, Tiziano Gambirassi --2--, Nicolás Giordano, Fabricio Di Buó y Gerónimo Rodríguez), Peñarol P 1 (Emiliano Aliberti).

--El Progreso 3 (Sebastián Graff, Julián Werner y Matías Schroh, de penal), Empleados de Comercio 0.

--Atlético Huanguelén 0, Deportivo Argentino de Pigüé 1 (Facundo Cabral).

--Racing C 3 (Eduardo García --2-- y Juan Perotti --foto--), Tiro Federal de Puan 1 (Tomás Alazard).

--Peñarol de Guaminí 0, Deportivo Rivera 1 (Alejandro Ramírez).

--Blanco y Negro 4 (Maximiliano Pecotche --2--, Juan Ullmann y Agustín Vitullli), Unión T 3 (Juan José Peralta, Dylan Aguado y Ezequiel Schmidt).

--Boca Junioors 1 (Luciano Vivas), San Martín de Carhué 3 (Facundo Bellendier --2-- y Camilo Puefil).

Los cuartos

• El Progreso vs. Deportivo Argentino (partido A)

• Automoto vs. Racing Club (partido B)

• San Martín de Carhué vs. Deportivo Rivera (partido C)

• Blanco y Negro vs. Club Sarmiento o Deportivo Sarmiento vs. (partido D)

*** Los ganadore de A-B y de C-D cruzarán en semis.