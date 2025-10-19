Una jornada ventosa: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada signada por la constante presencia del viento es la que aguarda este lunes en Bahía Blanca.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima del día alcanzará los 27 grados centígrados.

En horas de la mañana, el tiempo será inestable a templado y ventoso. El viento será fuerte del sector norte y la visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La temperatura mínima del día será de 17 grados centígrados.

Para la tarde se aguarda tiempo cálido y ventoso. El viento será fuerte en disminución temporaria a intensidad regular del sector norte; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

En esas horas se alcanzará la máxima del lunes, con 27 grados centígrados.

La noche será templada y ventosa. Se estima para medianoche una temperatura de 19 grados centígrados.