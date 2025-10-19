Malestar en Alpine por la desobediencia de Colapinto: "Estamos decepcionados"

El director de Alpine, Steave Nielsen, se refirió a la actitud de Franco Colapinto durante el Gran Premio de Estado Unidos, cuando decidió pasar a su compañero Pierre Gasly pese a que el pedido del equipo había sido que no lo hiciera.

Pese a que desde la radio le pidieron a Franco mantenerse detrás del francés, el pilarense no respetó la orden y le quitó la 17º posición en la carrera disputada esta tarde.

En la gacetilla de prensa entregada por Alpine tras la competencia, Nielsen se refirió a todo el fin de semana del equipo y puntualmente a esta situación.

“Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente", señaló Nielsen.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, hizo autocrítica tras otro mal desempeño.

“Como equipo, tenemos mucho que analizar de este fin de semana. Aunque nuestro nivel de competitividad aún está lejos de permitirnos sumar puntos, ha sido alentador dar un pequeño paso adelante con respecto a las últimas carreras, si analizamos el fin de semana en su conjunto. Hoy, al igual que muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en la pista, ya que los neumáticos duros no parecían ser los más adecuados para la carrera”.

Colapinto, por su parte, también dio su versión tras bajarse del monoplaza.

"Era lo mejor para la situación en la que estábamos. Se me estaba acercando mucho Bortoletto y pasarlo (a Gasly) fue una forma de defenderme también. Si no lo pasaba nos iba a pasar a los dos probablemente", agregó.

"Hice lo mejor. Estábamos peleando por el puesto 17 y 18... No tiene sentido discutir por estas cosas", afirmó Colapinto.