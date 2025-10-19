Franco Colapinto desoyó la orden, pasó a su compañero y Verstappen se quedó con el GP de EE.UU.

El piloto argentino pasó a su compañero en la vuelta 55. ¿Se viene la polémica?. Foto: F1.

Con un sobrepaso a su compañero de equipo que había sido denegado por su escudería, Franco Colapinto (Alpine) cerró el Gran Premio de Estados Unidos en el 17º lugar.

Además, Max Verstappen (Red Bull) hizo una carrera perfecta y se quedó con la competencia disputada en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin, liderando desde la misma largada.

Fue seguido por Lando Norris (McLaren) en el segundo puesto y por Charles Leclerc (Ferrari) en el tercero.

Verstappen, último campeón, juntó 33 puntos este fin de semana de cara al campeonato al quedarse también con la carrera sprint del sábado.

En cuando al piloto argentino, había iniciado en el 15º lugar. Con el correr de la competencia logró subir al 14º pero una vez que paró en boxes para el cambio de cubiertas cayó nuevamente al 19º lugar.

Ahora, habrá que esperar qué repercusiones tendrá la decisión de "Colapa" al violar la orden del jefe de Alpine.

El Circuito de las Américas tiene 5,513 kilómetros de extensión y se giró sobre un total de 56 vueltas.

La próxima carrera de la Fórmula 1 se correrá en México el próximo domingo con largada a las 17, hora de nuestro país.

Cronología

17.34. En la vuelta 55 -la última- el argentino Franco Colapinto superó a su compañero Pierre Gasly a pesar de orden en contrario de su equipo Alpine. Ahora el bonaerense está 17º.

17.29. Lando Norris dio el zarpazo ante Charles Leclerc y lo superó en la vuelta 51, para recuperar el 2º lugar.

17.26. Quedan seis vueltas para el final del GP de Estados Unidos y todo se mantiene sin cambios ni incidencias.

17.15. Franco Colapinto (Alpine) aprovechó la entrada a boxes de Gabriel Bortoletto (Kick Sauber) y escaló un puesto. Ahora se ubica 18º.

17.05. A 20 vueltas para el final de la carrera y luego de varias paradas en boxes, encabeza las posiciones Max Verstappen, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) en tercer lugar y Lewis Hamilton (Ferrari) en 4º. Franco Colapinto (Alpine) sigue en el 19º lugar.

17.02. Bandera amarilla (la tercera de la competencia) por un despiste de Oliver Bearman (Haas) en un intento por sobrepasar a Yuki Tsunoda (Red Bull) en una curva. Situación que, como siempre ocurre, comprime los tiempos y permite a los más rezagados recuperar terreno.

17. En medio de ingresos masivos a boxes, Franco Colapinto ingresó también para pasar a cubiertas blandas. Reingresó en el 19º lugar.

16.58. En la vuelta 33 fueron a boxes el líder Max Verstappen (Red Bull) y el escolta Lando Norris (McLaren).

16.53. La salida de pista de Gasly y otras detenciones, contribuyeron a que Franco Colapinto subiera al 12º lugar. El argentino sigue con neumáticos medios.

16.52. Mala parada para Pierre Gasly (Alpine), cuyo cambio de cubiertas a blandas demandó 5 segundos en boxes. Cayó al puesto 18º.

16.50. Franco Colapinto (Alpine) cayó al 16º lugar, superado en la vuelta 27 por Alex Albon (Williams).

16.44. Lewis Hamilton entabló lucha con su compañero de equipo Charles Leclerc por el 3º lugar, llegando a milímetros de tocarse en una curva. Finalmente el británico lo superó, al tiempo que el monegasco fue a boxes en la vuelta 22 para cambiar cubiertas y retomó en el 9º lugar. En consecuencia, lidera Verstappen, seguido por Norris y por Hamilton.

16.39. Lando Norris (McLaren) logró superar en la vuelta 21 a Charles Leclerc (Ferrari) y ocupa el 2º lugar.

16.38. Transcurridas 20 vueltas cayó un puesto Pierre Gasly (Alpine), superado por Lance Stroll (Aston Martin). El francés ahora se ubica 13º, por delante de Franco Colapinto (Alpine). Adelante sigue liderando Max Verstappen con casi 9 segundos de diferencia sobre Charles Leclerc (Ferrari).

16.29. Franco Colapinto subió al 14º lugar por la detención de Gabriel Bortoletto (Kick Sauber) en boxes.

16.24. Franco Colapinto (Alpine) cayó al 15º lugar, conduciendo con neumáticos medios. Tiene adelante a Lance Stroll (Aston Martin) con cubiertas blandas. Pierre Gasly, el compañero de equipo de Colapinto, se ubica en el puesto 12º.

16.21. Tras las diez primeras vueltas, encabezan las posiciones: 1º) Max Verstappen (Red Bull), 2º) Charles Leclerc (Ferrari); 3º) Lando Norris (McLaren) y 4º) Lewis Hamilton (Ferrari). El Alpine de Colapinto se mantiene en el 14º lugar.

16.19. Se relanzó la carrera.

16.15. Nueva bandera amarilla en la vuelta 17 por un toque de Carlos Sainz (Williams) en la parte trasera del Mercedes de Kimi Antonelli. En esta situación de carrera los demás pilotos deben mantener sus posiciones hasta tanto se levante la bandera amarilla. Tras el accidente, Carlos Sainz abandonó. El argentino Franco Colapinto transita el 14º lugar.

16 hs. Se largó la carrera pero hubo bandera amarilla en la primera vuelta por restos en la pista. Franco Colapinto cayó al 16º lugar.