Continúan los operativos en el Parque de Mayo: secuestraron 11 motos y 4 autos

En la madrugada de este domingo, entre las 00 y las 2, personal de la Comisaría Segunda, con apoyo de las divisiones descentralizadas UTOI, Caballería y UPPL, llevó adelante un nuevo operativo preventivo en el Parque de Mayo.

El procedimiento tuvo como objetivo evitar la realización de pruebas de velocidad conocidas como picadas clandestinas en el sector denominado “La Loba”, uno de los puntos más habituales para este tipo de competencias ilegales.

El operativo arrojó resultado positivo: varias personas fueron demoradas por infracción y se procedió al secuestro de 11 motocicletas y 4 automóviles por distintas faltas de tránsito, en el marco de la Ley 24.449.

Desde la fuerza policial informaron que estos controles forman parte de una medida preventiva coordinada con el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero, y la Secretaría de Seguridad municipal.

Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad con el propósito de desalentar este tipo de competencias ilegales que ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de las personas.