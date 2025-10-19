Clausura liguista: se cierra la 9ª fecha con tres partidos decisivos

Con tres cotejos, dos en la A y uno en la B, se bajará hoy el telón de la 9ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En la elite del fútbol liguista, el colista Bella Vista recibirá a Huracán en la Loma, con arbitraje de Fernando Márquez.

Los Gallegos tratarán de salir del fondo de la tabla, mientras que el Globo buscará un éxito para volver a la cima.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, en un choque clave por el descenso, Sporting será anfitrión de Villa Mitre en el Enrique Mendizábal.

Franco Páez será el juez.

Los dos encuentros irán a las 16.

Ayer: San Francisco 1, Liniers 2 y Libertad 4, Olimpo 0.

Posiciones

--Clausura en la "A": 1) Libertad, 15 puntos; 2) San Francisco, 14; 3) Huracán, 13; 4) Liniers, 12; 5) Villa Mitre y Olimpo, 11; 7) Sporting y Bella Vista, 8.

--La acumulada: 1) Libertad, 38; 2) Bella Vista, 35; 3) Liniers, 34; 4) Huracán, 31; 5) San Francisco, 28, 6) Villa Mitre, 27; 7) Sporting y Olimpo, 25.

Choque clave en Cerri

Sansinena y Rosario, que pugnan por meterse en playoffs, cerrarán la 9ª jornada en el Luis Molina.

Se medirán desde las 16, con arbitraje de Franco Yatzky.

Ayer: Pacífico de Cabildo 1, Comercial 0; Pacífico BB 0, Tiro 1 y Dublin 0, La Armonía 1.

La tabla en la "B"

--Posiciones: 1) Comercial, 21 puntos; 2) La Armonía, 18; 3) Tiro Federal, 16; 4) Pacífico C, 14; 5) Rosario, 11; 6) Sansinena, 9; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

La acumulada

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

Así marchan: 1) La Armonía, 49 puntos; 2) Comercial, 43; 3) Pacífico de Cabildo, 42; 4) Rosario, 41; 5) Tiro, 32; 6) Sansinena, 24; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.